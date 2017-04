Sant Jordi, reivindicat com a patrimoni immaterial de la humanitat (i la llibertat)

Alta representació política per presentar la candidatura de Sant Jordi a ser Patrimoni Immaterial de la Humanitat. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáez de Santamaría, ha presidit un acte revesitit de solemnitat que ha comptat amb la presència del vicepresident català, Oriol Junqueras, el secretari d'estat, el conseller de Cultura, el tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona i el president de la Cambra del Llibre de Catalunya, entre desenes de representants institucionals del sector cultural, des del director de l'Institut Ramon Llull fins a l'Associació d'Escriptors, passant pel Gremi d'Editors, distribuidors o fins i tot la Cambra del Libro espanyola. De fet, sorgeix de la Cambra del Llibre i del Gremi de Floristes de Catalunya, l'impuls d'una candidatura que vol aprofitar l'empenta del nomenament de Barcelona com a Ciutat Literària de la Unesco.

El president de la Cambra, Patrici Tixis, ha agraït la complicitat de totes les entitats i institucions per iniciar aquest camí, "que serà llarg, us aviso". Tixis ha descrit com fa un any que s'està treballant amb les administracions per aconseguir "el reconeixement internacional de primer nivell" per la diada, començant per "l'aire fresc" de la Generalitat -"No crec que ningú ens hi posi entrebancs", va dir-li Carles Puidemont- fins al Ministeri de Cultura acabant per l'Ajuntament de Barcelona. Una actitud important, ja que ha recordat que l'aprovació de la candidatura depèn del govern de la Generalitat i del govern espanyol, que és qui eleva la candidatura als organismes internacionals per defensar-la. "Gràcies per haver posat interès en aquest assumpte", li ha dit a Sáenz de Santamaría, una presència, però, que ha aixecat polseguera al llarg del dia, ja que se l'ha acusat d'instrumentalitzar la diada.



Junqueras ha centrat inicialment el seu discurs en la història "per intentar demostrar la universalitat de la diada de Sant Jordi i els valors que representa" i per això ha viatjat a la mitologia japonesa i fins a la primera croada del segle XI, que ha acabat lligant a la bandera de la Generalitat de Catalunya. Però no s'ha estat de fer referència a la política: "Els valors que expressa Sant Jordi són els d'amor a la cultura i a la llibertat", i ho ha fet extensiu al "compromís" amb "la de defensa de la democràcia, el referèndum, la voluntat d'escoltar tothom". "Valors de caràcter universal que creiem que poden ser compartits i que aspirem a exportar".

La vicepresidenta del govern li ha agafat el guant minuts després, i li ha dit: "A Castella i Lleó el 23 d'abril també celebrem la llibertat" (de fet celebren la diada de la comunitat). Abans, però, ha alabat "l'excel·lència de la literatura espanyola en totes les llengües" i Catalunya com a un referent industrial i també en la creació "gràcies a la seva profunda vocació cosmopolita". “És el caràcter plural, obert, integrador, tolerant i de llibertat d’aquesta terra el que l’ha fet ser un referent global en un món d’identitats compartides”, va dir citant el boom de la literatura llatinoamericana i el discurs de Vargas Llosa al Nobel, Carmen Laforet, Bolaño i Delibes. A més, ha recordat que quatre dels cinc últims Cervantes espanyols han estat catalans. Sáenz de Santamaría ha apel·lat a la unitat institucional davant la iniciativa del sector editorial i ha dit sentir-se orgullosa "del lloc que ocupa Catalunya com a referent cultural".

Al final de l'acte ha regalat 'La parte inventada' de Rodrigo Fresán a Jaume Collboni i a Oriol Junqueras, una novel·la que parla de les possibilitats de la ficció. És fàcil buscar-hi dobles sentits, però segons Santamaría li ha dit a Junqueras, li havia recomanat un crític.

Una festa que ve de lluny

La història i la importància "de la festa de la rosa i el llibre", que es remunta al 1931 -des del 1926 existia un Dia del Llibre, però llavors era el 7 d'octubre-, ha estat abastament lloada, però també per la seva bona salut actual: diumenge es vendran 5 milions de roses i 1,5 milions de llibres. 50 països del món celebraran una festa similar. Des del 1995 la Unesco va determinar que el 23 d'abril és Dia Internacional del Llibre gràcies al ressò de la diada catalana. "Si aconseguim que Sant Jordi sigui Patrimoni Immaterial de la Unesco no s'aixecarà cap estadi, ni plouran milions, ni es plantarà cap monument commemoratiu, però contribuirem modestament a què la cultura es faci festa. A dir, contents i orgullosos, que ens agraden els llibres i les roses. Perquè estimar aquestes coses ens fa ser una mica millors a tots plegats", ha dit Abel Folk, un dels tres actors que ha participat a l'acte, amb Mario Gas i Blanca Marsillach.