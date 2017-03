Hi ha grans debats sobre si el futbol ha de canviar, evolucionar. Que si s’hi ha d’implantar la tecnologia i s’ha d’ajudar els àrbitres amb sistemes que detectin si la pilota creua la línia en els gols. Però per a mi hi ha un tema encara més clamorós en la modernització del futbol: el calendari. No pot ser que ara ajornem la Lliga durant 15 dies per anar a jugar seleccions. Amb risc de lesions, de canvis de dinàmica, d’automatismes... I encara pitjor. Aquestes aturades fan que el calendari estigui tan atapeït, que si hi ha qualsevol incidència i s’ha d’ajornar un partit, es corre el risc d’adulterar la competició. I això és el que està passant amb el partit entre el Celta i el Reial Madrid. Si un dels dos equips passa aquesta ronda europea, l’única data disponible per jugar aquest partit serà entre les dues últimes jornades de Lliga. Quina paradoxa! Precisament en aquestes dues jornades se sincronitzen tots els partits a la mateixa hora per evitar suspicàcies i especulacions, ja que entre aquestes dues dates es jugaria un partit corresponent a la jornada 21.

I ja no parlem de l’inici de temporada, quan després del primer partit de Lliga ja hi ha una aturada de seleccions. I a l’octubre una altra, i al novembre, encara una tercera. Per què no s’aprofita l’estiu que no hi ha competició de Mundial i Eurocopa, és a dir, els anys senars, per fer tres setmanes seguides de classificació? I així no s’ha d’interrompre, interferir, molestar i barrejar-se amb la competició de clubs. I s’eviten problemes de calendari com el que té ara mateix la lliga espanyola. És inconcebible que un partit que s’havia de disputar al febrer es disputi a finals de maig, perquè el Celta potser ja no s’hi juga res a aquelles altures de campionat i el Madrid pot necessitar els tres punts per proclamar-se campió.

O potser una altra solució seria reduir la Primera Divisió a 18 equips. Amb quatre jornades menys la temporada també respiraria millor, es podrien evitar les molestes jornades entre setmana i pujaria una mica el nivell de la competició. Aquest any, per exemple, els tres equips que ocupen la part baixa de la classificació estan molt destacats negativament. Sobretot el cuer, l’Osasuna: una victòria en 28 partits.

Sigui com sigui, que a 10 jornades del final de la Lliga el Barça no sàpiga si és a tres o cinc punts del líder i que no ho pugui saber fins abans de disputar l’última jornada, a mi em sembla adulterar la competició.