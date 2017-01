Almagro explota: "He estat 'top ten', tinc més de 10 M$, no vinc a l'Open d'Austràlia per 50.000 dòlars"

El tenista de Múrcia Nicolás Almagro ha evidenciat el seu malestar després de perdre a la primera ronda de l'Open d'Austràlia. I ho ha fet sense embuts. L'espanyol s'ha retirat de la pista al minut 23 del partit que jugava contra el francès Jérémy Chardy, quan ja perdia 4 a 0 en el primer set. Almagro arrossegava problemes físics des de fa setmanes i a la compareixença posterior li han tret aquest tema, un fet que ha portat el tenista murcià a explotar davant els mitjans. "He sortit a la pista pensant que podia jugar, perquè pensava que estava en condicions. He estat 'top ten', tinc més de 10 milions de dòlars, no jugo per 50.000", ha dit molest.

Per competir al primer Grand Slam de la temporada, Almagro percebrà 50.000 dòlars, un fet que ha negat que tingués a veure amb la seva participació. "He tornat a notar el problema quan era a la pista i m'he hagut de retirar", ha admès.