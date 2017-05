Lardín: "Intentarem fitxar jugadors per donar un salt més cap al somni europeu"

Satisfacció general en el balanç del curs 2016-17 a l’Espanyol. El conseller delegat Ramon Robert i el director esportiu Jordi Lardín han passat revista a una temporada de transició on s’han posat les bases de cara al futur. Tots dos han valorat l’evolució de l’entitat en diferents àmbits. El repte principal pel proper curs és clar: anar a Europa.

Objectius assolits en l’àmbit esportiu

“A nivell general estem contents, s’han assolit els objectius. Vam dir d’entrar al top 10 i hem acabat entre els vuit primers”, ha comentat Robert en referència a l’àmbit esportiu, en referència a una temporada amb canvi d’entrenador i de molts jugadors. “La temporada ha estat un èxit. Numèricament estem per sobre de les expectatives, però el més important és que el projecte està creixent. Hem encertat en molts fitxatges que són bons jugadors i bon companys”, ha complementat Lardín. Tots dos també han anticipat els reptes pel curs vinent: “L’objectiu esportiu és assegurar la solidesa per seguir endavant i lluitar per Europa. Hem de mantenir-nos al top8”, ha dit Robert. “Intentarem fitxar jugadors per donar un salt de qualitat més cap al somni europeu, encara que no és fàcil arribar a Europa en dos anys”, ha afegit Lardín.

Respecte a la planificació de la plantilla, tot avança a bon ritme: “La idea és incorporar entre quatre i sis jugadors, depenent d’alguna sortida. Tot dependrà del límit salarial. Dos centrals, un migcampista i un punta [Sergio García] són llocs a cobrir”, ha exposat el director esportiu, que ha reconegut que han sondejat Víctor Álvarez per si vol renovar un any més sent conscient, això si, que el seu rol seria el de suplent d’Aarón, de qui ha dit que confia que segueixi: “Encara que paguin la seva clàusula, crec que no es mourà. Marxar ara no seria el millor per ell, és un nen”. Depenent del que digui Víctor Álvarez, el club podria incorporar el lateral serbi Ristic. Lardín també ha assegurat que encara no han rebut cap oferta per cap jugador, i que de moment compten amb tenir cinc puntes, a l’espera de si algun els porta alguna oferta. Les incorporacions estaran marcades pel límit salarial que marca la Lliga, els comunicaran la setmana vinent, i que augmentarà lleugerament respecte del curs passat.

Encara que ja han fet oficial la continuïtat de Diego López i Piatti, Lardín ha demanat temps per acabar de confeccionar la plantilla pel curs vinent: “Ens agrada treballar amb temps, però molts clubs esperen mesos per acabar de tancar-ho tot. L’estiu serà llarg, però confiem en no haver d’estar pendents del mercat el 31 d’agost”. Diego Reyes és un dels propers que esperen tancar, si bé encara estan parlant amb el Porto i l’agent del jugador. Sobre els porters, Lardín també s’ha mostrat clar: “El Tottenham pot fer efectiva la compra de Pau fins el 30 de juny, sinó tornarà al club i serà porter nostre. Roberto té contracte, si vol marxar ens han de pagar”. I ha negat haver sondejat a Gorka Iraizoz: “No hem parlat amb Iraizoz ni amb ningú perquè tenim dos porters, Diego i Roberto”.

Respecte al futbol base, Lardín ha puntualitzat que “no ha estat un curs exitós”, i després de ratificar a David Gallego al càrrec del filial, ha assegurat que la seva funció és la de seguir nodrint el primer equip de jugadors importants. “També cal tornar al B a la segona B”, ha matisat. El director esportiu també ha deixat entreveure que en poc temps hi poden haver modificacions en l’estructura organitzativa esportiva: “Crec que hi haurà canvis, però ho anunciarem més endavant”. Ara mateix, Lardín és el màxim responsable de la direcció esportiva i del futbol base. Pel que fa al femení, Robert ha deixat clar que el club hi està involucrat: “Forma part del projecte, i ha de ser important. Ha d’anar endavant per lluitar per les posicions de dalt, poc a poc i sense patir. Analitzarem el curs, i dotarem al femení de millores esportives i de gestió. Tindran jugadores de més qualitat i un pressupost per créixer”.

Créixer en l’àmbit comercial

Després d’un any de d’assentament de l’àmbit financer (el deute quan va entrar Chen, el 19 de gener de 2015, era de 189 milions d’euros, i ara és de 120), el club es proposa ara créixer en ingressos derivats de l’apartat comercial. “Acabarem aquest curs amb ingressos per sobre dels objectius, amb més de 80 milions a l’espera d’algun moviment abans del 30 de juny”, ha comentat Robert, que ha celebrat que els ingressos per ticketing han pujat en un 27%.

El conseller delegat també ha assegurat que volen dotar al club d’una “major presència en institucions públiques i privades”. A l’espera que es finalitzi la construcció del túnel del vent, que ha patit alguns endarreriments degut a uns problemes amb la construcció, Robert ha anunciat que de cara al curs vinent posaran en marxa un projecte perquè hi hagi activitats permanents a l’estadi tots els dies de l’any. Entre ells, un projecte de ‘ Food and drinks’, que inclourà diversos punts de restauració que presentaran d’aquí unes setmanes.

També s’ha celebrat el creixement en l’àmbit social: “Hem assolit l’objectiu dels 28.000 socis, però pel curs vinent hem de superar els 30.000, això no pot parar de créixer”, ha dit Robert. En una o dues setmanes presentaran la nova campanya d’abonaments. Menys clar es veu el final a la problemàtica de la grada d’animació. “Ens tornarem a asseure les tres parts aquest estiu. Una de les parts ha presentat una proposta al club que analitzarem, per veure què és el millor pel club”