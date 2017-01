El Barça prescindeix d'un nou cap de comunicació: ja són 6 des del 2010

260x366 Albert Roura / ARA Albert Roura / ARA

Nova víctima de la comunicació al Barça. En aquest cas, una baixa esperada des de fa mesos. El club blaugrana ha acordat aquest dilluns la sortida d' Albert Roura, des de fa un any i mig director de comunicació de l'entitat presidida per Josep Maria Bartomeu. Es tracta d'una notícia esperada, perquè ja al novembre es va estar a punt de prescindir de Roura. Llavors, el motiu del desacord van ser les discrepàncies del 'dircom' amb la decisió de Bartomeu d'aturar tot tipus de contacte dels esportistes del club amb els mitjans de comunicació. Una llei del silenci a la qual s'oposava Roura i que finalment va ser retirada al cap d'unes hores. El fins aquest dilluns 'dircom' del Barça va guanyar aquell pols, però va estar a un pas de marxar. Al cap d'uns mesos d'aquell enfrontament, Roura i el club han arribat a un acord per finalitzar el contracte, tal com ha avançat Miguel Rico a 'Mundo Deportivo', i la decisió s'ha explicat aquest tarda als membres del departament de comunicació.

Roura va arribar al club el setembre del 2015 per substituir Albert Montagut, que va passar a treballar en l'àrea internacional encarregada de vendre la marca Barça, especialment des de l'oficina de Nova York. Abans, des que Sandro Rosell va arribar al poder el 2010, han desfilat pel club Pere Jansà (actualment a l'àrea social), Ketty Calatayud (dins del departament de comunicació) i Xavier Martín (que va abandonar el Barça).

El Barça ha explicat que la marxa de Roura s'entén pel canvi de la gestió de la comunicació que ha impulsat l'entitat, en el marc del pla estratègic, i que divideix aquesta àrea en dos àmbits: esports professionals i àmbit corporatiu. Els responsables que supliran Roura són José Manuel Lázaro, cap de l'àrea de comunicació d'esports professionals, i Toni Ruiz, que s'encarregarà de la parcel·la corporativa. D'aquesta manera, desapareix el càrrec de director de comunicació. El portaveu Josep Vives ha explicat que durant les properes setmanes s'incorporarà el nou cap de l'àrea coneguda com a 'Marca Barça', a qui reportaran els dos professionals que agafen les regnes del club a nivell comunicatiu.

El club també ha anunciat que EY, l'antiga Ernst & Young, serà el nou auditor del club i la Fundació fins al 2019. El portaveu ha evitat entrar en polèmiques sobre la renovació de Messi, i ha tret importància als últims esdeveniments en relació a Pere Gratacós i Òscar Grau.