La Penya rep el Madrid amb l'objectiu de donar la sorpresa

El Divina Seguros Joventut rep aquest diumenge (18.30 hores) en l' Olímpic de Badalona al líder de la Lliga Endesa, el Reial Madrid, amb l'objectiu de plantar-li cara i intentar donar la sorpresa.

Els verd-i-negres tenen arguments recents per confiar en que, si fan un partit rodó durant 40 minuts i els madridistes no tenen el seu dia, poden sumar el seu cinquè triomf i començar la remuntada en la classificació des de la quinzena plaça que ocupen ara. Els de Diego Ocampo ja saben el que és posar en dificultats a l'altre gran de la competició, el Barcelona Lassa, després de perdre per sol dos punts en la seva recent visita al Palau Blaugrana (79-77), i a Badalona ja han caigut equips del calibre de l' Unicaja i el València.

A més, els madridistes arriben a l'Olímpic després de patir per endur-se l'últim partit de Lliga davant el MoraBanc Andorra (96-92) en la pròrroga i caure en la seva última sortida contra el Real Betis (86-85). Guanyar al Reial Madrid no sembla, per tant, una missió impossible, encara que sí requerirà un esforç majúscul per als de Diego Ocampo.

La ' Penya' rep al millor equip, de llarg, en atac de la competició (89,13 punts per partit), i al que més rebots captura (37,60) i per això l'exigència del partit, sobre tot en defensa, serà màxima. El principal handicap amb el qual es trobarà el Joventut és parar el potencial interior del Reial Madrid, ja que Albert Miralles segueix sent baixa per lesió, per la qual cosa tindrà una rotació menys per aguantar l'alt nivell físic que imposen jugadors com Gustavo Ayón, Felipe Reyes o Anthony Randolph.

Diego Ocampo recupera per al xoc l'aler José Ignacio Nogués, que encara no ha jugador un sol minut en tot el que es porta de competició, i ha convocat al base Nenad Dimitrijevic.

540x306 Stratos Perperoglou, aler del Barça Lassa. / SERGEI ILNITSKY / EFE Stratos Perperoglou, aler del Barça Lassa. / SERGEI ILNITSKY / EFE

El Barça Lassa, a Tenerife

Després d'un nou ensopegada en l'Eurolliga, aquesta vegada al Palau Blaugrana davant l' Olympiacos que l'allunya dels 'play-off', el Barcelona Lassa visita demà (18.30 hores) la pista de l'Iberostar Tenerife a la Lliga Endesa, una competició en la qual els de Georgios Bartzokas es mostren més fiables.

Tornen els blaugranes, segons amb el mateix balanç de victòries que el líder, el Reial Madrid, a la competició domèstica, que s'ha convertit en el lloc per oblidar les penes europees. Els de Bartzokas continuaran amb les baixes de llarga durada de Ribas i Lawal, sense data de retorn, i la de Perperoglou, i tornaran a reenganxar-se a la qualitat individual d'una plantilla que no acaba de convertir-se en un equip.

Més enllà d' Ante Tomic, viu el Barça de les espurnes puntuals de les seves estrelles. Dels moments de lucidesa de Tyrese Rice, dels triples de Koponen, o de l'ajuda puntual de Juan Carlos Navarro, però els blaugranes no tenen continuïtat en el joc.

El Barça obrirà expedient disciplinari a Joey DorseyLa debilitat interior és un altre dels trencaclosques per a Bartzokas. L'últim embolic per al club és la situació del discutit pivot Joey Dorsey. Al de Baltimore se li va obrir ahir un expedient disciplinari, després que acusés l'entitat blaugrana d'obligar-lo a jugar lesionat la temporada passada, el que, segons la seva opinió, està llastant el seu rendiment en aquesta campanya. Dorsey jugarà demà a Tenerife, però el Barça ja li busca recanvi.

Demà, davant l'Iberostar, el Barça buscarà seguir sumant a la Lliga Endesa per tapar una mica el seu camí irregular a Europa, en una pista propicia per als seus interessos, ja que ha aconseguit un ple de quatre victòries des del retorn del Tenerife en l'elit del bàsquet espanyol.

El Manresa visita la pista del CAI Saragossa (18.30h) intentant trencar la mala dinàmica que ha deixat l'equip en la darrera posició.