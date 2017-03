El Barça, de la neurociència a la genètica

Francesc Cos durant 12 anys va ser un dels preparadors físics del primer equip del Barça fins que, fa uns mesos, va deixar el vestidor per instal·lar-se en un despatx de la tercera planta a la Ciutat Esportiva. Ara és el responsable de l’àrea de rendiment i, entre molts altres projectes, treballa des del juliol per desenvolupar una màquina que permeti treballar certs grups musculars de manera diferent de com ho fan les màquines que la gent utilitza en un gimnàs convencional. Cos justifica aquest treball diferent des del punt de vista biomecànic per reduir al màxim el nombre de lesions d’isquiotibials, les més freqüents entre els futbolistes. Si el projecte tira endavant, el Barça podria patentar-lo conjuntament amb un soci -una empresa de gimnasos- amb qui s’està negociant.

Aquest és un dels 70 projectes d’investigació que s’estan desenvolupant dins del club en el marc del Barça Innovation Hub, una iniciativa destinada a crear coneixement i innovació dins del món de l’esport. N’hi ha molts més. S’estan fent investigacions en genètica i neurociència per saber, per exemple, les respostes cerebrals als estímuls externs, com reacciona l’esportista a un impacte. Encara que algunes d’aquestes qüestions no tinguin ara una incidència clara i directa sobre els jugadors, el que el club busca és “avançar-se al futur”, tal com anuncia el vídeo promocional, per ser capdavanter i no quedar-se enrere en un sector molt competitiu. No són projectes únicament de gent interna del club, sinó que molts són d’investigadors o empreses externes que s’associen al club per fer el camí plegats. La recerca és universal. Per això franquícies americanes de la NBA viatgen regularment a Barcelona per compartir coneixement amb l’entitat catalana.

El Barça, com una multinacional més, aposta per la recerca. Busca coneixement a fora i, si no troba les respostes que necessita, intenta ell mateix generar nous continguts gràcies a la massa crítica que hi ha al club mateix, especialistes de primer nivell de totes les àrees que ara tenen un marc estructural per donar sortida als seus treballs. Això és el Barça Innovation Hub, una evolució del que embrionàriament va ser el Barça Univesitas, convertir un club esportiu que busca títols en una referència internacional molt més enllà dels resultats. Un projecte que pretén associar la marca Barça a nous valors, però que busca sobretot millorar el rendiment. Després ja arribarà un possible retorn econòmic a través d’una nova via de negoci, però apostar pel coneixement, actualment, és principalment guanyar una dècima de segon en una carrera, escurçar el temps de recuperació d’una lesió, descobrir la manera més eficaç d’atacar en l’handbol... Respostes que en un món tan competitiu com l’esport d’elit, especialment en el cas del futbol, poden marcar la diferència.

En aquest sentit, el Barça ha impulsat enguany l’aplicació FCBME, una eina perquè els jugadors tinguin pautes nutricionals, informació mèdica o totes les dades dels entrenaments que dona el GPS al seu propi mòbil, de manera que hi poden accedir en qualsevol moment. Des de l’inici de curs l’han tinguda els jugadors del primer equip, però s’espera que arribi a tots els esportistes del planter en edat d’entendre les dades. Dit d’una altra manera, el Barça és el “laboratori esportiu” més important “del món”.

Per això arriben socis de tot el món, com la Universitat de Pequín, Gatorade, Aspire o Toshiba, però també la UPF, UPC, UB, Esade o l’Institut Cruyff, que volen treballar amb el Barça i impulsar màsters, postgraus i projectes de recerca diversos. Sota el paraigua del Barça Innovation Hub se sistematitzaran i ampliaran congressos i conferències de primer nivell que ja s’estaven fent, sobretot en el camp mèdic i tecnològic -“Som addictes a la tecnologia”, sentencien al club-, se’ls donarà més cobertura i s’exportaran arreu del planeta. També s’ajudarà a desenvolupar projectes o testar productes.

Actualment, el projecte té un pressupost d’un milió d’euros, i es divideix en cinc grans àrees: mèdica, alt rendiment, ciències socials, tecnologia i esports col·lectius. Aquesta última és l’eix sobre el qual tot gira, l’àrea encarregada de definir com juguen els equips, com es trasllada la teoria en exercicis pràctics per als entrenaments i les diferents situacions de joc que es troben els equips. És un departament que porten els dos grans ideòlegs del futbol del Barça de les últimes tres dècades: Joan Vilà i Paco Seirul·lo, deixebles de la idea futbolística de Johan Cruyff. Des del seu despatx 314 de la Ciutat Esportiva s’hauria de poder donar respostes a totes les necessitats de joc dels equips, no només del futbol, també de la resta de seccions. Per això es tracta d’una feina transversal que ha d’implicar tota la gent que treballa a Sant Joan Despí. I, per aconseguir-ho, la formació és indispensable. Els membres de l’ staff, quan aterren al primer equip, entren en una voràgine que no els permet seguir formant-se, treballant sis o set dies per setmana, sense capacitat per créixer professionalment per l’exigència del dia a dia: “Al cap de cinc anys en saps menys que el primer dia”. Ara això canviarà. De fet s’està implementant un nou model contractual: part del salari dels tècnics es basa en la formació, hi ha una bonificació que depèn de la investigació.

L’àrea mèdica, la que porta més anys treballant en aquesta línia, seguirà buscant juntament amb la d’alt rendiment -ara amb les noves eines d’aquest ambiciós projecte- minimitzar el risc de lesions, malgrat ser conscients que és difícil aconseguir-ho per la cada vegada més alta intensitat del joc. Les lesions musculars no s’erradicaran, tot i que tiri endavant la nova màquina que idea Cos o el control que dona el GPS dels jugadors, una eina que permet als tècnics fer els canvis de manera més “científica” que “intuïtiva”. Ara bé, en tots aquells factors que es poden controlar, el Barça vol ser pioner i compartir coneixement amb qui tingui les mateixes inquietuds per reduir riscos. Avançar-se al futur: donar resposta a les preguntes que surten al terreny de joc.

El nou entrenador no podrà venir amb “una pissarra i un tros de guix”

Els responsables del projecte van deixar clar que el nou tècnic ha de ser una persona que camini en la mateixa direcció que el club i aposti per la tecnologia. “No tots els entrenadors, per molt que en sàpiguen de futbol, són bons per al Barça”, van dir després d’assenyalar que no es repetiran casos passats: el nou entrenador no podrà venir amb “una pissarra i un tros de guix”. El model, Luis Enrique, un tècnic “mil per mil obsessiu amb els números i les dades”.