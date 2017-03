CaixaBank patrocinarà el Reial Madrid

CaixaBank i el Reial Madrid han subscrit aquest dijous un acord de patrocini mitjançant el qual l'entitat financera s'incorporarà com a patrocinadora oficial del club blanc fins a la finalització de la temporada 2019-2020. L'acord ha estat signat per Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, i pel president del Reial Madrid, Florentino Pérez, a l'estadi Santiago Bernabéu. D'aquesta manera, CaixaBank es converteix en patrocinador i consolida la seva "aposta global" pel futbol professional.

L'acord contempla el patrocini exclusiu en el sector bancari per a Espanya i, també, per a Portugal, un mercat "clau" per a CaixaBank després que el 8 de febrer passat aconseguís el 84,51% del capital del banc BPI, convertint-se així en el líder financer d'aquests mercats. A més, en línia amb el model de patrocini amb la resta de clubs, CaixaBank comptarà amb un paquet de contraprestacions en concepte de drets exclusius de marca a les diferents instal·lacions esportives del Reial Madrid. Es tracta de paquets d'hospitalitat per a clients de l'entitat i publicitat als diferents canals de comunicació del club.

Amb aquest acord culmina, també, la relació que La Caixa i CaixaBank han mantingut històricament amb el Reial Madrid com a "banc de referència" per la seva operativa financera, va explicar CaixaBank, a més de la col·laboració en altres àmbits comercials, com la posada en marxa del servei de venda d'entrades la temporada 2003-2004 a través dels caixers de l'entitat.