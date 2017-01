La Copa farà passar pel tràngol d’Anoeta

La Reial Societat, un dels equips més destacats d’aquesta temporada, serà el rival del Barça als quarts de final de la Copa del Rei. És un dels emparellaments estrella que va deparar el sorteig fet ahir al migdia a la seu de la Federació Espanyola de Futbol a Las Rozas -i que es va poder seguir per Periscope, seguint l’estratègia de modernització comunicativa de l’organisme- i que va decidir, també, la sort del Reial Madrid, que se les haurà de veure amb el Celta de Vigo.

“Anoeta no és el camp on més sort hem tingut, és una evidència. Jo, de fet, encara no hi he guanyat,però cada cop estem més a prop de fer-ho. Serà una eliminatòria difícil”, va valorar Luis Enrique Martínez en la seva compareixença davant dels mitjans. A l’equip blaugrana li tocarà primer anar a Sant Sebastià, dijous que ve i, després, tancar l’eliminatòria al Camp Nou. “Seran dos partits interessants. En els últims anys, la Reial ens ha guanyat cinc vegades i ens n’ha empatat dues al seu camp”, va recordar Pere Gratacós, representant del club en el sorteig.

Va ser l’extècnic català, de fet, qui va decidir l’ordre de partits entre el Reial Madrid i el Celta, les últimes boles que quedaven al bombo. Finalment, l’anada serà dimecres al Santiago Bernabéu i la tornada, en terres gallegues, a Balaídos. “Serà una eliminatòria complicada. A aquestes altures, cap adversari hauria sigut fàcil”, va comentar Emilio Butragueño en nom del club blanc.

La bola més senzilla era la de l’Alcorcón, i de seguida va anar a parar a l’Alabès, mentre que l’altre partit enfrontarà l’Atlètic de Madrid i l’Eibar.