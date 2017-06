Discrepàncies per un traçat nou i crítiques per un asfalt vell

Dissabte passat es complia un any de la mort de Luis Salom al Circuit de Barcelona-Catalunya. El pilot de Moto2 perdia la vida en la primera jornada d’entrenaments per una caiguda al fatídic revolt número 12. Una part del traçat que ja es va modificar d’urgència la temporada passada abans de la cursa i que, per al Gran Premi de Catalunya de motociclisme d’aquest 2017, s’ha tornat a retocar.

Si bé els canvis respecte a la cursa anterior són mínims, el fet de prescindir del penúltim revolt d’entrada a meta i canviar-lo per una xicana ha provocat una allau de crítiques just abans que les motos comencin a rodar. Veus discordants que s’afegeixen a les queixes per un asfalt envellit i amb molt poca adherència.

“A mi m’agradava més el traçat d’abans. Però és evident que no podíem mantenir-lo. S’havia de canviar, ni que fos per respecte”, responia Maverick Viñales des del Circuit, el dia abans de començar els entrenaments. El líder del Mundial de MotoGP parlava amb resignació i prudència, però alguns dels seus companys eren més explícits. Valentino Rossi apuntava que “el principal problema” de les modificacions és el canvi d’asfalt (del d’altres temporades a un que s’ha afegit aquest any). Jorge Lorenzo considera que “ara sembla una pista de karts” i que és “massa lenta per a les MotoGP”, lamentava. Álvaro Bautista parlava d’una zona “avorrida” i d’altres, com Loriz Baz, van arribar a dir que era “una merda”.

Al Circuit, quan ho senten, arrufen el nas. “S’ha fet el que ens van demanar, pensant en la seguretat”, explicava el director Joan Fontserè, referint-se a les recomanacions de la Federació Internacional de Motociclisme i a la comissió de seguretat. En general, tot han sigut crítiques i molt pocs comentaris a favor. Un d’ells, de Marc Márquez, que ha sigut qui ha donat més suport als canvis a Montmeló. “Al principi sí que se’m feia estrany, però després m’hi vaig acostumar i ara m’agrada”.

La configuració de la pista genera debat, però on hi ha coincidència entre els pilots és en l’asfalt del circuit, envellit i castigat pels monoplaces de Fórmula 1. “En això estem d’acord”, explicava Valentino Rossi. “Les condicions no beneficien ningú. L’asfalt és vell, no té grip i a la tarda, quan correm, fa molta calor”, afegia Andrea Dovizioso. “Normalment, l’asfalt te uns 10 anys de vida. I aquest ja ha superat la dècada”, rematava Marc Márquez, que explicava que demanaran formalment al Circuit que es reasfalti per al 2018.

Amb un traçat renovat i un asfalt en circumstàncies, guanyarà pes l’elecció dels neumàtics, el gran cavall de batalla d’aquest inici de temporada. Amb els entrenaments d’avui i demà es començaran a esvair els dubtes d’una cursa amb pronòstic incert.