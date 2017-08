Dovizioso guanya el cos a cos amb Márquez en una cursa d'infart

Andrea Dovizioso ha guanyat una de les curses més emocionants dels últims temps a MotoGP. El pilot italià s'ha imposat en un cos a cos amb Marc Márquez que no s'ha resolt fins al darrer revolt. Tot plegat per endur-se, a Àustria, la seva segona carrera de la temporada. Dani Pedrosa ha completat el podi.

Feia molt de temps que els aficionats no gaudien com aquest diumenge. Perquè feia temps que no s'arribava al tram final amb tanta emoció. Dovi era primer, Marc el seguia a escassos centímetres. Tothom sabia que el català ho intentaria. També el seu rival. El darrer revolt, amb baixada i de dretes, ha fet que a més d'un se li tallés la respiració.

Però per arribar a l'emoció final s'ha hagut de completar 26 voltes. I no ha estat fins a l'equador de la carrera que s'ha començat a definir com podria quedar la cosa. Lorenzo ha sortit com una fletxa i s'ha situat líder, fent bona la teoria que Àustria és un 'circuit Ducati'. Però al mallorquí li han fallat els neumàtics i, després de tenir més d'un segon d'avantatge, ha anat perdent ritme i ha caigut fins la quarta posició.

Al gran grup també hi havia Rossi, que semblava que podia aspirar al podi però que s'ha quedat sense opcions per una sortida de pista -sense caiguda-. També hi era Zarco, amb un ritme competitiu a l'inici i conformista al final. O Maverick Viñales, a qui no se l'ha acabat de veure còmode quan s'hi jugaven les garrofes. A banda de Dovi i Marc, l'únic que ha tingut opcions de victòria ha estat Dani Pedrosa, que ha arribat a atrapar els líders. Al final, s'ha hagut de conformar amb el tercer lloc.

I és que, quan Dovi i Marc s'havien escapat de la resta, han començat a jugar al gat i a la rata. A passar-se una i altra vegada. Avançaments al límit que feien les delícies dels espectadors a la vegada que els feia perdre una mica de temps per volta. I Pedrosa, gat vell, ha pensat "aquesta és la meva". S'ha acostat fins a quedar emparellat amb ells. Després, els líders han deixat de molestar-se, han recuperat el ritme 'normal' i Dani ja no ha tingut opcions.

La gran batalla

La batalla final ha estat fantàstica. La Ducati de Dovizioso era millor en l'acceleració i potser també en la frenada. La Honda de Márquez era especialment competitiva en el pas pel revolt. Els dos han tret profit de les virtuts de cada moto.

"Estava al límit, sobretot amb el neumàtic del darrera, perquè feia més calor que als entrenaments", comentava Márquez. Dissabte va fer la 'pole', diumenge li ha faltat un punt d'adherència per acabar guanyant. "Ho he intentat, tot i estar al límit. No pensava en el Mundial, pensava en guanyar. Això és MotoGP i és part de l'espectacle. Avui no ha sortit... però a la propera cursa ho tornaré a provar", explicava el de Cervera.

"El pitjor que et pot passar al final d'una cursa és tenir Márquez darrera", responia Dovizioso. A la pista, després de l'últim revolt, ha engegat a pastar fang el seu rival. Després han fet les paus al podi. "La batalla ha estat bonica. He sentit la seva moto i l'he deixata passar perquè sabia que tenia millor acceleració. I he guanyat", afegia.

A l'últim revolt, Márquez s'ha 'llançat' per l'interior i s'ha passat de frenada. Dovizioso ha hagut de rectificar la trajectòria, però com bé ha explicat l'italià, tenia millor acceleració i el triomf ha estat per a ell, que se situa segon del campionat amb 158 punts. A 16 de Márquez, que en suma 174.