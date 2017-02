L'Espanyol sap patir a Màlaga i encadena el tercer triomf consecutiu (0-1)

Per primer cop en quatre anys, l'Espanyol ha guanyat tres partits de lliga de forma consecutiva. L'equip de Quique Sánchez Flores no ha jugat un bon partit a Màlaga, patint molt en defensa, però ha guanyat gràcies a un xut llunyà de Piatti i les aturades de Diego López.

Quique ha repetit l'alineació dels darrers dies, amb els joves Aaron i Marc Navarro a les bandes, però l'equip ha patit molt durant el primer temps contra un Màlaga molt encertat en la pressió. Malgrat que Javi Fuego s'ha fet un fart de recuperar pilotes, l'equip català no ha tret bé la pilota, amb moltes pèrdues que han permès als homes del Gato Romero arribar amb certa facilitat a la porteria de Diego López.

Els primers minuts han estat de clar domini local. Marc Navarro, en el seu tercer partit consecutiu com a titular, ha patit amb el Chory Castro i Ontiveros, que anaven canviant de posició, i només la mala punteria de l'uruguaià Michael Santos ha evitat el gol local. Diego Reyes ha tret una pilota de la línia,Diego López ha aturat un xut de Juanpi i quan semblava que arribaria el gol local, Piatti ha rebut una pilota a 30 metres de la porteria, ha xutat i Kameni s'ha empassat la pilota. L'argentí, qui ha participat donant assistències o marcant a gairebé la meitat del gols, ha donat aire a un Espanyol que s'ha estirat una mica a la contra, fent patir a un De Michelis que ha acabat amonestat. El central argentí, qui fins fa tres setmanes era blanc-i-blau, ha estat exigit per Gerard Moreno.

7 gols de Piatti i 6 assistències

Sense el lesionat Sandro, el Màlaga ha perdonat l'empat quan Michael Santos, tot sol, no ha rematat contra la porteria catalana, perdonant l'empat. Però la sort ajudava un Espanyol que no acabava de crear perill i no es treia de sobre un Màlaga liderat per Fornals.

El Màlaga ha collat encara més a l'inici de la segona part. Durant 15 minuts, l'Espanyol no ha aconseguit treure la pilota de la seva àrea, amb centrades i xuts llunyans. Diego López s'ha anat convertint en el gran protagonista amb les seves aturades i només amb l'entrada de Marc Roca l'Espanyol ha respirat una mica. Quique ha acabat donant minuts a Caicedo, qui finalment no ha marxat del club aquest gener, però en atac la producció blana-i-blava ha estat baixa.

En els darrers minuts, amb l'entrada de Charles i Keko, el Màlaga ha buscat el gol de nou, però Diego López ha fet dues grans aturades, especialment a una xilena de Charles. L'Espanyol ha perdut totes les estadístiques: xuts, ocasions, possessió...però ha guanyat al marcador i somia.