Federer, un “estúpid” que segueix fent més gran la seva llegenda

Stan Wawrinka acabava de perdre la final d’Indian Wells. Amb els ulls mig plorosos anava a recollir el trofeu de subcampió. Agafava el micròfon, trist, i començava amb un missatge d’esportivitat cap al seu botxí, Roger Federer. “Vull felicitar-lo…”, i just després aixecava el cap i el veia amb una gran rialla. “Mira’l, està rient. Que estúpid!”, i llavors començava a riure sense parar, igual que els 17.382 espectadors que omplien la pista central del Masters 1000 disputat a Califòrnia.

“M’han dit moltes vegades estúpid en la intimitat, però mai m’ho havien dit en una pista de tenis”, comentava Federer després, ficant-hi cullerada. Ni se’n reia ni el desafiava, simplement era un gest de complicitat cap a un company que acabava de perdre una final. Una manera peculiar d’animar-lo. En definitiva, una picada d’ullet que només es pot permetre algú com Roger Federer, que amb la victòria d’ahir assolia la xifra de 90 títols ATP. A més a més, el tenista de Basilea escalava fins al sisè lloc mundial (4.305 punts) i superava el manacorí Rafa Nadal (4.145).

“Jugo per divertir-me, i m’estic divertint molt” Roger Federer Tenista

Federer encara està lluny del primer classificat, l’escocès Andy Murray (12.005), però és que el seu objectiu no és tornar a la primera posició mundial. “Jugo per divertir-me, i m’estic divertint molt”, explicava el suís, que a Indian Wells va aixecar el seu 25è Masters 1000, aquesta vegada, sense haver cedit ni un sol set en tot el torneig californià. A la final, contra el seu compatriota, es va imposar per 6-4 i 7-5 en un duel que va durar una hora i vint minuts.

“Continua el conte de fades”, deia Federer. Quan semblava que la seva carrera s’havia esgotat, va demostrar a Austràlia que encara li quedava corda. Es va plantar a la final contra pronòstic i, en un duel d’històrics contra Rafa Nadal, va superar el balear. Aleshores ampliava el nombre de Grand Slams fins a 18, el que més. Ara arriba als 90 títols, 1.080 partits guanyats i més de 100 milions de dòlars obtinguts només com a recompensa pels resultats esportius.

“Estic sorprès, potser no tant com a Austràlia, però sí que ha sigut una sorpresa tornar a guanyar aquí”. Federer va aixecar el seu cinquè títol a Indian Wells. “Aquest inici d’any és espectacular. Quina diferència amb l’any passat, em sento genial”.

A punt de fer 36 anys, Roger Federer no juga ni per diners ni per prestigi. Ja no li cal. Juga per passar-s’ho bé. I per a ell, un guanyador nat, la manera de passar-s’ho bé és aconseguint més victòries. “Guanyar genera energia positiva, però tots sabem el que costa. I més els tornejos com un Masters 1000, en què els quadres són duríssims des del principi”. Ara torna a sortir a les llistes de favorit de cada torneig i ja li demanen si a Miami, el següent torneig de 1.000 punts, també aconseguirà guanyar. “Ja ho veurem…”, respon amb una barreja de prudència i ambició.