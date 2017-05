Ferran Latorre, al cim de l’Everest i de l’alpinisme

El 27 de maig del 2017 ja ocupa una pàgina en el llibre de la prolífica història de l’alpinisme català. Ahir Ferran Latorre, als 46 anys, va coronar l’Everest, l’últim cim de més de vuit mil metres que li faltava per convertir-se en el primer català que ha assolit els catorze vuitmils del planeta, situats tots a l’Himàlaia. Era la setena vegada que Latorre intentava l’ascens a l’Everest, una muntanya amb la qual, com va explicar a l’ARA abans de marxar cap a l’Himàlaia, tenia una història d’amor i odi. Finalment ha triomfat la història d’amor: Latorre ha coronat l’últim vuitmil que li quedava, ha tancat un cercle i l’alpinisme català està de celebració. I això el mateix dia que es complien quatre anys de la mort de l’alpinista lleidatà Juanjo Garra, bon amic de Latorre.

Tot i que l’objectiu inicial era fer el cim sense oxigen artificial -una fita que només han assolit vint persones abans, entre els quals dos bascos, Juanito Oiarzabal, el 2001, i Alberto Iñurrategi, el 2002-, des del camp 4 (7.900 metres) Latorre va explicar en declaracions a Catalunya Ràdio amb la veu entretallada, fruit de l’emoció i de la duresa de l’ascensió, que el tram final va ser molt dur. “Ha fet molt mal dia. Ha sigut el vuitmil que he fet amb més mal temps. La boira, el vent, la neu… Només he vist una mica el sol des del cim. He estat bastant el límit. He intentat pujar sense oxigen suplementari, però veient el mal temps i que tampoc estava al cent per cent, finalment l’he utilitzat”, va explicar Latorre. Un fet que no canvia “la immensa alegria” d’haver aconseguit l’anhelat ascens. “En el primer que he pensat quan he fet el cim ha sigut en la meva filla, la Clara. És l’única raó d’existir. Espero que estigui orgullosa del seu pare”, va dir a RAC1. “A causa del temps només he pogut veure un mar de núvols quan he estat a dalt de tot”, va lamentar Latorre, que va bromejar dient que hi haurà de tornar “per poder fer bones fotografies”. També va voler agrair tot el suport rebut de la gent i va tenir un record per al seu amic Òscar Cadiach, a qui només li falta el Broad Peak per aconseguir també els 14 vuitmils. De fet, Cadiach, juntament amb Toni Sors i Carles Vallès, van ser els primers catalans a pujar a l’Everest l’any 1985.

L’alegria de Latorre va ser viscuda a Catalunya. “Estem molt emocionats, feia molts anys que el Ferran, com l’Òscar, perseguia aquesta fita. L’alpinisme català torna a estar al primer nivell”, va valorar per a l’ARA Jordi Merino, president de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), que ahir celebrava a Bítem, al Baix Ebre, la seva assemblea general ordinària. “A Catalunya hi ha molta tradició excursionista, tenim un territori i unes muntanyes difícils de trobar en altres indrets del món”, va afirmar Merino preguntat pel fet que l’alpinisme estigui tan arrelat a casa nostra. El president de la FEEC també va fer broma amb el fet que Kilian Jornet -que encara és al camp base de l’Everest després que dilluns passat a la matinada aconseguís fer el cim en 26 hores- podria haver coincidit al cim amb Latorre: “Hauria sigut una selfie absolutament viral”.

L’atac final

Latorre va fer el cim a les 8 del matí, hora nepalesa. Van haver-hi uns moments d’angoixa perquè el seu GPS inicialment no va enviar cap dada des del cim. Quan va tornar al camp 4 (7.900 m), ell mateix ho va comunicar a través de les xarxes socials. Els seus companys d’expedició, l’alpinista francès Yannick Graziani i el xerpa Dawa Sange, van retrocedir cap al camp 4 quan eren a uns 8.500 metres, 348 metres per sota del cim, a causa de les dures condicions meteorològiques. Per la seva banda, l’austríac Hans Wenzl, que inicialment es va quedar uns metres endarrere, va poder fer el cim sense oxigen artificial unes hores més tard que Latorre. A més de la fita esportiva, l’alpinista barceloní establert a Osona va mostrar-se satisfet perquè “primer cop” la seva activitat servirà “per a alguna cosa a la humanitat”, ja que la seva expedició formava part del projecte Sherpa-Everest 2017, que estudiarà la hipòxia en ambient extern i els seus efectes cardiopulmonars, biològics i genètics. Divuit anys després de coronar el 29 d’abril del 1999 l’Annapurna, el seu primer vuitmil, Ferran Latorre ha completat la seva fita.

Al cim de l’Everest 21 cops

D’altra banda, l’escalador i xerpa nepalès Kami Rita Sherpa va convertir-se en el tercer home capaç de pujar 21 cops a l’Everest. S’uneix així al grup format per Appa Sherpa i Phurba Tashi Sherpa -tots dos guies i pertanyents a l’ètnia xerpa, que habita a la serralada de l’Himàlaia-, que han pujat amb èxit 21 vegades cada un a l’Everest, la major part com a guies.