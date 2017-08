El Girona, a parts iguals entre el City Football Group i el Girona Football Group

Per fi s’ha fet oficial el que era un secret a veus: la compra, per part del grup inversor City Football Group i del Girona Football Group –amb Pere Guardiola com a cap visible- del Girona FC, qui ha fet un comunicat explicant l’entramat de l’operació. Amb l’objectiu de consolidar el club a la Primera Divisió, ambdues parts es faran càrrec del 44’3% de l’entitat catalana, quedant l’11’4 restant en mans dels accionistes minoritaris, tal com informa l’Ara en l’edició d’aquest dimecres. La compra, les negociacions de la qual van tenir el seu origen el 2016, s’ha demorat més del compte en oficialitzar-se degut a que el Consell Superior de l’Esport (CSD) no ha donat el seu vistiplau fins els darrers dies, després que la signatura es produís durant la passada setmana. Els nous màxims accionistes substitueixen així al grup inversor TVSE Futbol, present des del 2015 i que té com a caps visibles els francesos Jean-Louis Dutaret i Samir Boudjemaa.

Aquest acord permetrà el Girona –segons el seu comunicat- beneficiar-se dels coneixements i la contrastada experiència del City Football Group, així com de la seva extensa xarxa d'infraestructures, equips tècnics, captació de talent, desenvolupament de joves jugadors i lideratge executiu, juntament amb els seus mitjans globals, el màrqueting i el potencial comercial del grup. El potencial del Girona FC tant dins com fora del camp, juntament amb la trajectòria positiva de les seves categories de formació, han estat determinants perquè tots dos socis es decidissin per aquesta inversió, que suposarà una base sòlida per la seva consolidació a La Liga.

Sobre aquest acord, el president del Girona FC, Delfí Geli, ha comentat: “Estem encantats de poder confirmar la nova inversió per part del City Football Group i el Girona Football Group. Tots dos socis han demostrat una trajectòria exitosa en els seus respectius àmbits i poden aportar-nos un coneixement i un suport de valor incalculable per continuar amb la dura tasca que tants d’èxits ens ha dut en els darrers anys; així com per establir els fonaments que ens permetin assolir el nostre objectiu de consolidar-nos com un club del màxim nivell”. “L'estratègia a llarg termini del City Football Group i el respecte per l'herència dels clubs s’ha fet evident en totes les inversions que han fet fins ara. Ens sentim privilegiats de poder formar part d'aquesta extensa família”, ha afegit Geli.

Per la seva part, el CEO del City Football Group, Ferran Soriano, ha apuntat: “La trajectòria del Girona FC reflecteix la seva enorme ambició. Amb calma, gran determinació i humilitat, l'equip aconseguí l'ascens a la Primera Divisió que esdevé, sense cap mena de dubte, una fita increïble. A més, ho assolí amb un futbol vistós i marcant molts gols”. “Al Girona FC i al City Football Group ens uneix l'ambició per romandre molt de temps i assolir molts èxits a la Primera Divisió, però també una mateixa manera de fer les coses i unes aspiracions comunes. Per a nosaltres resultava molt atractiu invertir en el futur del Girona. Escoltarem, aprendrem i farem tot el possible per donar suport al club i als seus aficionats amb l'objectiu d'aconseguir la sostenibilitat a llarg termini que tant desitgem”.

Compartint la mateixa visió, Pere Guardiola, Propietari i Director Executiu del Girona Football Group, ha remarcat: “Aquesta inversió compartida en el Girona FC era una oportunitat indiscutible i emocionant per a ambdues parts, molt abans de que al mes de maig el club aconseguís l'ascens a la Primera Divisió. Estem segurs de que tots units podrem proporcionar al club el suport que busca, tant si prové en forma d'ajuda executiva, financera o de lideratge. Coneixem i respectem tant Girona com la seva tradició futbolística. Estic convençut que els nostres aficionats i els altres accionistes trobaran en aquesta inversió beneficis tangibles en les properes setmanes, mesos i anys”.

Sobre el City Football Group

El City Football Group és propietari de diferents negocis relacionats amb el futbol que tenen rellevància global. Dintre de la llista s'inclouen clubs professionals d'alt nivell, centres de formació, suport tècnic i empreses de màrqueting. Els clubs que formen part del City Football Group inclouen el campió de la Premier League de la temporada 2013-14, el Manchester City FC; el Melbourne City FC de la A-League australiana i la franquícia de la MLS, New York City Football Club, que va començar la seva temporada inaugural al març del 2015. El CFG també és accionista minoritari del Yokohama F. Marinos de la J-League japonesa i a l'abril del 2017, va adquirir també el CA Torque de la Segona Divisió uruguaiana. L'objectiu comú que comparteixen tots els clubs és proporcionar la millor experiència possible i brindar una oportunitat inigualable als aficionats i a les seves comunitats de formar-ne part, així com beneficiar-se del futbol tant a nivell local com a nivell global.

Les empreses que donen suport al Grup (City Football Services i City Football Marketing) funcionen des de diferents oficines arreu del món proporcionant suport als clubs del Grup, a les organitzacions associades i a les organitzacions de clients. City Football Services compta amb la propietat intelectual futbolística i el coneixement per reclutar, desenvolupar, entrenar i guanyar. City Football Marketing crea els mitjans, el màrqueting i les accions per involucrar als aficionats, donant suport al desenvolupament comercial dels clubs i els seus socis.

El City Football Group és totalment propietat d'Abu Dhabi United Group (ADUG). ADUG és una empresa privada d'inversió i desenvolupament propietat de La Seva Majestat Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. La seu central del City Football Group es troba a Manchester i compta amb oficines a Abu Dhabi, Londres, Nova York, Melbourne i Tokyo.