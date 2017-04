Invitats inesperats a la festa de Messi (7-1)

Ha costat, però la festa ha acabat sent divertida. I productiva. L'Osasuna ha sigut l'invitat perfecte a la festa de Leo Messi, rebut amb un gran 'tifo' al Camp Nou per celebrar els seus 500 gols -ja són 502 després del partit contra els navarresos- i la seva exhibició al Santiago Bernabéu. André Gomes, Paco Alcácer i Javier Mascherano s'han sumat a la festa de l'argentí: els dos primers fent dos gols cadascun, el central marcant el seu primer gol amb el Barça des que va aterrar al Camp Nou el 2010. Amb el 7 a 1 final, el Barça pressiona, sense despentinar-se, un Madrid que visita Riazor.

Tot i la golejada final, durant el primer temps l'alt voltatge dels últims dies s'ha esvaït. Només Messi tenia corrent per intentar que passessin coses. El Barça ha sigut un equip pla, sense profunditat, i ha acusat l'entrada de futbolistes que no tenen gens de confiança. Per això Messi ha decidit fer-ho tot sol. L'argentí ha robat a tres quarts de camp, ha superat l'últim defensa com un obús i ha picat la pilota amb l'exterior a mitja altura per batre Sirigu. Messi ha estat a punt de fer de les seves, ha intentat fer tocs durant la conducció cap a Sirigu per buscar una vaselina, però en veure que era impossible compaginar la velocitat amb els controls ha parat lleument per col·locar el cos bé i fer el primer gol.

El gol no ha despertat l'equip, que ha seguit amb el monòleg tediós fins que una nova recuperació a la frontal de l'àrea navarresa ha servit a André Gomes per fer el 2 a 0 rematant de primeres amb l'interior una centrada de Rakitic. L'Osasuna s'ho ha mirat, contemplatiu, i ha deixat sols el croat i el portuguès. El crit de ràbia d'André Gomes ha exemplificat el difícil moment que viu el migcampista, qüestionat i sense confiança, erràtic fins al gol en totes les seves accions.

540x306 Messi en el moment de fer el primer gol contra Osasuna / ÀLEX CAPARRÓS / GETTY Messi en el moment de fer el primer gol contra Osasuna / ÀLEX CAPARRÓS / GETTY

Tots se sumen a la festa

A la represa, el Barça ha baixat encara més la intensitat i una pèrdua de Busquets al cercle central, quan buscava una frivolitat, ha acabat amb una falta innecessària del mateix jugador de Badia a la frontal. Ter Stegen, com si fos un altre el que va parar-ho gairebé tot al Bernabéu, s'ha empassat el llançament de Roberto Torres. El jugador navarrès ha xutat al costat del porter, no gaire arran de pal, però ha sorprès l'alemany, que ja era a buscar la pilota al costat contrari.

El gol ha despertat el Barça. En quadre. Tots. El corrent que tenia Messi s'ha estès a la resta de jugadors. Després d'una pilota al pal de Mascherano i un nou refús del pal, en aquest cas a rematada de Piqué, l'ha caçat André Gomes per fer el seu segon gol. El partit s'ha jugat a una altra velocitat. Messi ha rebut entre línies i ha col·locat des del balcó de l'àrea la pilota on ha volgut, lluny d'un Sirigu que ha fet l'estàtua. La placidesa del resultat ha permès a Luis Enrique donar descans a l'argentí, que ha cedit el seu lloc al jove Carles Aleñá. L'adeu de Messi no ha frenat un Barça embalat contra un rival camí de Segona. Paco Alcácer ha demostrat la seva principal virtut fent el cinquè amb una definició al primer pal.

L'Osasuna ha sigut l'invitat ideal per reanimar els jugadors més ofegats aquesta campanya: la segona unitat. Penal sobre Denis Suárez, Rakitic assumeix la responsabilitat però la grada ha parlat a temps i ha demanat que fos Mascherano el llançador. Dit i fet. El croat li ha cedit la pilota, com si portés una safata, sense dir res, mentre a la banqueta del Barça i a les graderies de l'estadi la gent embogia. L'argentí ha colpejat amb força, alt i centrat, ha fet el 6 a 1 i ha celebrat el seu primer gol com a blaugrana. No n'ha tingut prou el Barça. Denis Suárez ha filtrat una passada perfecta a l'espai per a Alcácer, que després de superar el porter rival ha fet el definitiu 7 a 1.