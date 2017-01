L’Espanyol replica a la Generalitat exiliant-se amb humor a Samoa

Els ciutadans de Samoa, l’estat de la Polinèsia independent des de l’any 1962 on el rugbi és una religió, van convertir-se en protagonistes sense voler-ho de l’última polèmica entre el Barça i l’Espanyol. El club blanc-i-blau va alçar la bandera de l’humor per contraatacar després de sentir-se menystingut per la campanya de publicitat de la Generalitat de Catalunya on es vol fomentar el turisme estranger utilitzant la imatge del Barça. Diversos futbolistes de l’Espanyol, de fet, van sumar-se a la campanya iniciada pel club de respondre amb un “We feel Samoa ” (Nosaltres ens sentim de Samoa) a la campanya de turisme on es feia servir la frase “ If you feel FC Barcelona, you feel Catalunya ” (Si sents el Barcelona, sents Catalunya). A internet, alguns aficionats van arribar a comprar banderes de Samoa per portar-les al camp.

I als despatxos, l’anunci ha provocat molta activitat. L’Espanyol ha demanat la retirada de la campanya o una modificació per afegir més equips que “reflecteixin la pluralitat de Catalunya”, però la Generalitat no té pensat fer-ho, malgrat que va fer una piulada per demanar “disculpes per si algú s’ha sentit afectat per la notícia de la col·laboració entre el Barça i Turisme de Catalunya”. El vídeo mostra les vivències reals de dos joves mexicans, els germans Cabral, que han visitat Catalunya i han viscut l’experiència blaugrana. “Es tracta, doncs, d’un espot produït a partir de les vivències reals de dos viatgers, perquè precisament el vídeo busca transmetre amb la màxima autenticitat possible, les emocions que qualsevol visitant pot obtenir de l’experiència Catalunya i Barça”, explicava el comunicat de la Generalitat. “Vendre al món que s’ha de sentir Catalunya a través d’un únic equip és fer molt petita la nostra terra i l’esport català. Ridícul”, va tuitejar Ramon Robert, conseller delegat de l’Espanyol. Fonts del club blanc-i-blau han assegurat a l’ARA que demanaran una reunió amb representants de la Generalitat, encara per concretar, per resoldre aquest tipus de polèmiques. Si bé des del club espanyolista no es critica que la Generalitat i el Barça puguin realitzar campanyes conjuntes, sí que es lamenta el contingut d’aquesta campanya en concret. Robert va assegurar a RAC1 que “ha rebut la trucada del secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, i del de Turisme, Xavier Espasa”.

Aquesta no és la primera polèmica d’aquest estil. El 2007, el departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya va publicar un DVD de Les tres bessones en què s’afirmava que “Catalunya és del Barça”, que ja va provocar la queixa blanc-i-blava. I el març del 2016 l’Espanyol va aconseguir que el departament d’Ensenyament retirés un text que menyspreava l’entitat periquita.