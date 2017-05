La Lliga denuncia càntics violents de la Graderia d'animació al Camp Nou

La Lliga de futbol professional (LFP) ha enviat un escrit de denúncia al Comitè de Competició de la RFEF i la Comissió Antiviolència càntics violents al Camp Nou durant el partit Barcelona-Eibar, i a l'estadi de Balaídos en la Celta-Reial Madrid.

Pel que fa al partit disputat al feu blaugrana reflecteix que en el minut 15 uns 800 aficionats locals situats a la grada destinada al " Espai de Animació", i pertanyents als grups " FCB Supporters" i " Almogavers", situats a la grada després de la porteria de Gol Nord, sectors 45, 46 i 47, van entonar de manera coral i coordinada durant aproximadament 10 segons, el càntic "Madridistes fills de puta", que no va ser secundat per la resta del públic, i va ser iniciat per un espectador amb un micròfon. Va ser xiulat a manera de desaprovació per part de la resta del públic.

Al minut 28 aquest mateix grup de seguidors va entonar "de manera coral i coordinada durant aproximadament 12 segons, el càntic" Míchel Míchel maricón "en referència al tècnic del Màlaga, que s'estava enfrontant al Reial Madrid a La Rosaleda.

La Lliga també adverteix que no va ser secundat per la resta del públic i que el càntic així mateix "va ser iniciat des d'un espectador amb micròfon i acompanyat en certs moments pel so d'un tambor". El citat grup va tornar a entonar en el minut 29 del partit el càntic "madridistes fills de puta", al 30 va cantar "Reial Madrid, Reial Madrid fills de puta Reial Madrid", al 52 i al 54 també van fer referència a l'Espanyol.