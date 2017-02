L'entrenador de Mo Farah va utilitzar fàrmacs prohibits, segons 'The Sunday Times'

Alberto Salazar, entrenador de l'atleta britànic Mo Farah, hauria abusat de fàrmacs receptats i utilitzat substàncies prohibides per millorar els nivells de testosterona i el rendiment dels seus corredors a Oregon (EUA), segons revela un document oficial del qual informa aquest diumenge 'The Sunday Times'.

Els documents, als quals aquest dominical diu haver tingut accés, mostren que Farah i altres atletes entrenats per Salazar van consumir un suplement basat en la substància L-carnitina.

Un atleta al que se li va subministrar una dosi alta conclou que era tan efectiva com el dopatge sanguini, indicaria l'informe de l'Agència contra el Dopatge dels EUA (Usada), i que ara publica el dominical. Aquesta agència creu que la L-carnitina subministrada per via intravenosa a sis destacats atletes dels EUA que entrenen amb Salazar "gairebé amb certesa" han violat les regles contra el dopatge.

La L-carnitina no està prohibida per als atletes, però sí les infusions de més de 50 mil·límetres en un espai de sis hores, recorda el dominical britànic.

A més, aquesta agència dels EUA estava investigant l'ús de la substància per part de Farah mentre es realitzava l'informe que ha publicat el 'Sunday Times'.

L'informe es va redactar el març de l'any passat i indica que s'han trobat "proves substancials" que Salazar i el metge del seu equip, Jeffrey Brown, "conspiraven" per l'ús de la medicació.