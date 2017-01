L’honest exemple de l’Uni Girona

Catalunya no organitza la Copa de la Reina de bàsquet des de l’any 1986, quan Tortosa va acollir una edició que va guanyar l’equip amfitrió. Girona agafarà el relleu 31 anys després i ho farà amb un grapat de novetats que poden ajudar a fer que la competició guanyi visibilitat. El torneig passa de quatre a sis equips i, a més, recupera la Minicopa. Dotze dels 14 clubs de la Lliga Femenina (el Bembibre no té conjunt infantil i el Salamanca hi ha renunciat) disputaran una competició paral·lela a Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Pont Major i Fontajau. La iniciativa, que funciona amb èxit a l’ACB, es va provar a l’edició de Sevilla 2008, però ningú se la va acabar de creure.

La Copa de la Reina de Girona, que també servirà per homenatjar les jugadores internacionals que la demarcació ha tingut al llarg de la seva història, ha despertat l’interès d’institucions, patrocinadors i aficionats. L’Uni Girona compta amb una gran solvència organitzativa i ha aconseguit un gran èxit d’assistència en no pocs partits. Els preus seran populars.

Un grup de persones fa setmanes que treballen de valent per garantir que la pròxima edició de la Copa de la Reina sigui tot un èxit. L’esdeveniment es convertirà en el resum perfecte del projecte d’un Uni Girona que porta anys fent la feina ben feta. Amb humilitat, però amb rigor i professionalitat. A poc a poc i sense estirar més el braç que la màniga, el club s’ha consolidat com una referència seriosa i fiable. Després de la victòria de dissabte a la pista de l’Star Center - Uni Ferrol, l’Spar Citylift colidera la Lliga Femenina.

El seu cas d’èxit no és l’únic del nostre bàsquet femení, que també compta amb el Cadí La Seu, un club acostumat a obtenir grans resultats esportius amb un pressupost molt modest. L’equip es reinventa cada any a la Lliga Femenina, on ha convertit els miracles en fets quotidians. Dissabte va capgirar un desavantatge de 16 punts a la pista de l’IDK Gipuzkoa.