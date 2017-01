La Lliga denunciarà els càntics contra Sergio Ramos a Sevilla

La Lliga de futbol professional (LFP) denunciarà davant el Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i davant la Comissió Antiviolència els "actes violents" ocorreguts ahir a la nit durant el partit de tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei entre Sevilla i Reial Madrid, jugat a l'estadi Sánchez Pizjuán. Una part de l'afició del Sevilla va insultar el madridista Sergio Ramos després que aquest marqués de penal el segon gol del Reial Madrid (3-2) en els minuts finals del partit que va acabar amb empat a 3.

En acabar el partit el capità madridista va manifestar que no li surt de dins celebrar un gol en un estadi que considera "casa" seva, però va fer "un gest a una part de la grada", ja que "es recorden de la teva mare...". Després de marcar, l'internacional va demanar disculpes a l' afició del seu exequip i després es va encarar amb la graderia on se situen els seguidors radicals, que no havien parat d'insultar-lo en tot el partit. "No m'he escalfat ni li he faltat al respecte a l'afició, perquè no em surt celebrar un gol aquí. Li demano perdó a una part, però a altres no. No vull fer una bola més gran. Sevilla és la casa meva, però em dec al Madrid", va afegir l'internacional.

La Lliga va recordar que cada setmana remetrà un escrit de denúncia al Comitè de Competició i a Antiviolència amb els càntics que es produeixen en les trobades de futbol que incitin a la violència o tinguin un contingut insultant o intolerant.

Sergio Ramos es va formar al Sevilla, però un cop va decidir fitxar pel Madrid no ha estat ben rebut per la seva antiga afició. "Jo, quan em mori, vull ser enterrat amb les banderes del Sevilla i el Madrid", va dir Ramos, i va afegir que "jugadors que no han mamat el sevillisme com Rakitic o Alves han estat rebuts com a herois, i jo no, no ho entenc".