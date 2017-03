Luis Enrique: “Dels millors partits de la temporada”

Dimecres el Barça rebrà el PSG als vuitens de final de la Champions. Serà el partit de tornada d’una eliminatòria que “d’entrada està perduda”, pel 4-0 encaixat a París. Però Luis Enrique té “fe cega” en els seus jugadors. I més després de veure’ls golejar el Celta al Camp Nou (5-0). El partit de dimecres, diu l’entrenador blaugrana, “no tindrà res a veure”, però el marcador i la manera com es va aconseguir “reforça” l’equip en l’intent de superar el rival francès.

“Ha sigut un partit complet, molt complet. Dels millors de la temporada i en el millor moment”, explicava el tècnic blaugrana després de veure com els seus jugadors no només golejaven, sinó que també dominaven i feien el que volien contra un Celta incapaç de fer-los mal. “Els he vist disfrutar. És la vegada que hem jugat millor contra ells, parlant a nivell futbolístic. El Celta és un equip molt difícil perquè pressiona de manera individual i no et dona cap segon de llibertat. Has d’estar atent i això sempre és complicat”.

El tècnic blaugrana valorava, sobretot, el rendiment individual dels seus homes. “Tots han brillat. Han estat a un nivell altíssim. I quan estan així i el rival s’atreveix a pressionar-te, pots fer cinc gols i algun més”. Luis Enrique, però, reconeixia també que el Celta havia tingut ocasions per “fer-ne algun”, però en general marxava més que satisfet.

El Barça agafa moral abans del partit contra el PSG, tot i que l’entrenador alertava que el partit i el marcador no es poden posar d’exemple. “Futbolísticament no tindrà res a veure. Ens pressionaran però no de manera individual”. Només serveix creure-hi. “Estic convençut que podem fer un gran partit. Hem de fer molt bé les coses i tindrem aquesta fe”.

El suport del Camp Nou

El tècnic no tenia dubtes que el Camp Nou també contribuirà a buscar el miracle. “El públic valora molt aquests jugadors, pel que han guanyat i per com ho han fet. Des que sóc aquí mai els he vist amb falta d’actitud. I això la gent ho nota”. Finalment, Luis Enrique assegurava que la decisió de no renovar el contracte “no havia influït” en el rendiment dels jugadors, ja que “estan acostumats a això”.

A la zona mixta també va parlar Ivan Rakitic. El croat va qualificar la possible remuntada de “miracle” i va insistir que “ho donarà tot”.