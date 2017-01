Un Luis Suárez centenari fa campanya per renovar Messi

“Pensava que no marcaria, perquè no tenia el dia amb les faltes, però amb Messi no pots estar mai tranquil”, deia Ernesto Valverde després de veure com l’argentí decidia l’eliminatòria amb el tercer gol de falta en tres partits aquest any 2017. “Podeu dir-me un partit en què Messi no hagi sigut decisiu?”, comentava Luis Enrique, que en ser preguntat sobre si cal renovar com sigui el crac argentí va afegir: “El que volem és que segueixi molts anys aquí fent-nos gaudir”. “Messi no em recorda ningú, és tan diferent de tots... té una capacitat per interpretar el joc i decidir el partit mai vista. Fa millors els seus companys”, va afegir. Contra l’Athletic, de fet, Messi va igualar els gols de falta de Koeman amb el Barça, 26. L’argentí trenca tots els rècords.

Messi va marcar de falta però en el seu concert contra els bascos va estar acompanyat de Neymar, que no marcava un gol des del 19 d’octubre, contra el Manchester City, i un Luis Suárez encarregat de fer el primer gol. “Jugar amb ells et dona seguretat, són els millors”, deia Rafinha sobre el partit dels seus companys d’atac, aquest trident que des que juguen plegats ja han marcat 302 gols. El primer gol del partit, el de Luis Suárez, va permetre arribar als tres jugadors junts fins als 300 gols. I de passada va fer arribar Suárez fins als 100 gols vestit de blaugrana. En dues temporades menys que Stóitxkov, per exemple, ha arribat a la mateixa xifra. Si Messi iguala Koeman, Suárez supera el búlgar. Ells són la millor generació del barcelonisme, amb aquest uruguaià marcant gairebé tants gols com Neymar en una temporada menys. El brasiler, però, segueix donant assistències però els gols els fa un uruguaià convertit en el gran depredador del futbol mundial.

“Leo Messi és el millor jugador del món, el que cal fer és renovar-lo i no tenir sentit comú” Luis Suárez Jugador del Barça

Suárez, que va debutar al Santiago Bernabéu, ha marcat 68 gols a la Lliga, 17 a la Champions, 8 a la Copa del Rei, 5 al Mundial de clubs i 2 en les Supercopes. 100 gols per ajudar l’equip a guanyar títols i superar rivals com un Athletic castigat pel bon joc d’una davantera que va firmar un partit rodó. I durant aquests partits, Messi n’ha fet 125, i Neymar, 77. Per al brasiler, el seu gol de penal va permetre trencar una ratxa de 1.038 minuts sense marcar. Un període en què s’ha fet un fart de donar assistències, com la del primer gol a un Suárez que va convertir-se en el primer advocat de la necessitat de renovar Messi com sigui: “Leo Messi és el millor jugador del món, el que cal fer és renovar-lo i no tenir sentit comú”, va dir, en referència a les declaracions del director general, Òscar Grau, que havia demanat sentit comú en les renovacions per no gastar més del que toca. Amb Messi, però, no s’hi val pensar així. El sentit comú és voler Messi.