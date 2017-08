El Reial Madrid debuta a Riazor convertit en el rival a batre

El Reial Madrid, vigent campió de LaLiga Santander, debuta aquest diumenge a Riazor contra un Deportivo amb baixes, encara eufòric per haver guanyat en dues setmanes la Supercopa d'Europa i la Supercopa d'Espanya (22.15h/ movistar Partidazo).

Els blancs, que no fa tant sempre patien a La Corunya, encadenen tres golejades (2- 8, 0-2 i 2-6) a un estadi batejat aquesta temporada amb el nom comercial d'Abanca.

Zinedine Zidane, qui ha començat la roda de premsa prèvia amb un missatge de suport a Barcelona i Cambrils, ha donat permís a Cristiano Ronaldo per marxar fora, ja que el portuguès estarà sancionat quatre partits per la seva vermella a la Supercopa. Però ni la baixa del portuguès alimenta les esperances dels locals. El Deportivo arriba amb la plantilla encara per tancar i amb Pepe Mel, el tècnic amb dubtes. El tècnic ha recuperat el seu davanter de referència, Florin Andone, però tindrà les baixa d'Emre Çolak, sancionat; Carles Gil, lesionat i l'uruguaià Fede Valverde, cedit pel Madrid.

Zidane apostarà per Isco al mig camp d'un equip on el tècnic apostarà també per Casemiro i Gareth Bale després de donar-los un descans en el segon clàssic davant el Barcelona. A la baixa de Cristià Ronaldo se suma la de Jesús Vallejo per lesió i probablement la del croat Mateo Kovacic que no ha entrenat després d'exhibir un gran nivell en els dos partits de la Supercopa d'Espanya.