Un Madrid desorientat queda a un pas de l’eliminació de Copa

El Reial Madrid havia sigut capaç d’encarrilar 40 partits sense perdre, va trencar aquesta ratxa espectacular al camp del Sevilla i ahir al Bernabéu va encadenar una segona derrota consecutiva contra el Celta (2-1). Un resultat dolorós en l’anada dels quarts de final de la Copa del Rei i que deixa molt compromeses les opcions dels blancs en la competició del KO.

Un partit gris, apàtic, insuls, que només es va animar a l’inici de la segona meitat amb tres gols consecutius. Un enfrontament que va deixar despullat el Reial Madrid, que en els últims vint minuts, quan estava perdent, només va tenir una oportunitat de gol. I un matx perfecte per al Celta, que va sortir a jugar amb la mentalitat de no prendre mal i va acabar enduent-se la victòria gràcies a dos errors defensius dels locals.

Els gallecs pensaven en la tornada i buscaven tancar la seva porteria per rebre el mínim de gols possibles, buscant algun gol que els deixés vius de cara a la tornada. El Celta de Berizzo hauria firmat l’empat i, fins i tot, una derrota per la mínima si era amb alguna diana a favor, i va marxar de Madrid amb la victòria i un peu i mig a les semifinals.

Criticat pel canvi de sistema al Sánchez Pizjuán i escarmentat per la derrota a Sevilla, Zidane va tornar a la seva versió més clàssica. El tècnic només va reservar Benzema, tot i que el va acabar fent entrar a l’últim quart d’hora, quan el Celta dominava al marcador, i ell va desaprofitar una ocasió més que clara per empatar, rematant als núvols una centrada des de la frontal de la petita.

Ningú va rescatar el Madrid. Ni els cops de cap de Ramos als últims minuts -el central va jugar el tram final de davanter però no va tenir cap ocasió- ni les rematades de Cristiano, sol en atac i combinant-se en ocasions comptades amb els seus companys. El portuguès només va tenir dues ocasions tímides, que van acabar a les mans de Sergio.

Tres gols en set minuts

El partit va començar fred, com si l’ambient gèlid -només dos graus positius- s’encomanés als futbolistes. Un futbol insípid que en la primera part va deixar un parell d’ocasions tímides dels locals i dos contraatacs mal executats d’un Celta que estava més pendent de no cometre errors que no pas de generar joc. Els gallecs se sentien còmodes al darrere, cedint la pilota al Madrid i esperant per sortir corrent així que la recuperaven. Però en realitat eren atacs estèrils, ja que hi havia molts homes per darrere la pilota i pocs efectius per fer sang: quan l’esfèrica arribava als davanters, els blancs ja havien tingut temps de replegar-se.

Per això va caldre un cúmul d’errors per obrir el marcador, a la segona part, precisament quan el Madrid havia fet un pas endavant i disposava de més ocasions: Danilo va perdre la pilota, Ramos no va marcar la línia de fora de joc i Marcelo va errar en refusar la centrada. Tot plegat va deixar l’esfèrica a Iago Aspas, que va marcar a plaer.

El Madrid semblava contra les cordes però va trobar el gol de l’empat sis minuts després, gràcies a Marcelo, que es va rescabalar de l’acció anterior amb una magnífica volea des del vèrtex de l’àrea. El gol va encendre el Bernabéu, apàtic fins aleshores, i semblava que podia empènyer l’equip a remuntar, però una nova errada, ara de Lucas Vázquez, va permetre un atac ràpid pel centre que va finalitzar Jonny, superant Casilla en l’un contra un. Només havia passat un minut i aquesta garrotada, aquest cop sí, va ser definitiva per al partit, i potser també per a l’eliminatòria.