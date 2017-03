Marc Soler, amb el podi de la Volta a tocar per la desfeta de Froome

Mai hauria dit tot un tres vegades vencedor del Tour de França com Chris Froome (Team Sky) que un port de 3ª categoria com l’Alt de Bot, a les Terres de l’Ebre, podria decidir la seva sort en la 97a edició de la Volta a Catalunya. Era el segon classificat, amb menys de mig minut de desavantatge respecte al murcià Alejandro Valverde (Movistar), que ja té a la butxaca la seva segona victòria a la cursa catalana després de la sisena i penúltima etapa, una jornada de mitja muntanya entre Tortosa i Reus.

El petit port, situat al quilòmetre 30 dels 190 dels que constava l’etapa, va trencar el pilot de la Volta en tres en el seu estret descens. Quan menys s’ho esperava, Froome va acabar de superar els revolts camí de Bot i es va trobar en un grup que cedia mig minut amb el líder Valverde i els seus rivals més immediats, com Alberto Contador (Trek-Segafredo) o un Marc Soler, company de Valverde, que aquesta setmana ha explotat definitivament a l’elit mundial i s’ha col·locat en tercer lloc a la general, amb serioses opcions de pujar al podi de Barcelona aquest diumenge gràcies a l’avantatge que té respecte al quart classificat, i millor jove del passat Tour de França, el britànic Adam Yates (Orica-Scott).

70 quilòmetres de lluita més tard, Froome i els seus companys d’equip es van deixar anar: ja no hi havia res a fer. A la meta, el seu grup va cedir 26 minuts i 36 segons, i es va quedar a menys d’un minut de quedar-se fora de control. Sí que van quedar fora de cursa els 42 ciclistes que van arribar a meta dos minuts després. I és que, moltes vegades, el ciclisme demostra que la combativitat en terrenys inesperats pot portar més diferències que la més alta muntanya. “Ha sigut un altre dia molt ràpid i molt dur. Nosaltres, com a equip, hem estat atents al primer port i hem enganxat Froome al darrere, tot i que només hem posat a estirar un corredor, Erviti. Per sort, hi havia molts equips interessats que el tall tirés endavant, i el grup de Froome no ha tingut opció a tornar a enllaçar”, va explicar Valverde només creuar la línia de meta. “Ja només queda l’última etapa, i en principi no hauria de tenir gaires problemes per mantenir el liderat, tot i que s’haurà d’estar atent”, va assumir el vencedor de la cursa l’any 2009.

El murcià, per si no n’hagués tingut prou guanyant a les arribades en altura de la Molina i el Port, al Mont Caro, també va fregar la victòria a Reus: tan sols el sud-africà Impey va ser més ràpid que ell a l’esprint final del grup de 33 ciclistes que va arribar destacat a la línia de meta.

La gran revelació de la cursa

Dins d’aquest grup, la gran revelació de la cursa: el vilanoví Marc Soler, que està descobrint què significa l’exposició pública i mediàtica -cada dia al podi, tant com a millor català com per ser el millor jove- i la pressió sobre aquells de qui s’esperen grans coses. Amb els seus 23 anys i la seva qualitat escaladora malgrat la seva planta imponent, ja estan començant a arribar les comparacions desmesurades. Ell vol anar “dia a dia”, tot i que té gairebé sentenciat el seu primer podi en una cursa de primer nivell.