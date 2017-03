Ramos rescata novament un Madrid amb dubtes (2-1)

Sergio Ramos marcant de córner i l'àrbitre Mateu Lahoz en el centre de les mirades. Una combinació habitual que s'ha repetit novament al Santiago Bernabéu. El Reial Madrid ha recuperat el liderat després de guanyar 2 a 1 el Betis amb un gol de Sergio Ramos en la sortida d'un córner. El Betis s'havia avançat al marcador al primer temps després d'un error clamorós de Keylor Navas, xiulat per una part de l'afició blanca, que havia aprofitat Sanabria, però Cristiano Ronaldo, caçant una centrada lateral, ha fet el gol de l'empat d'un partit que els blancs no han tingut mai controlat.

El partit ha estat marcat per l'actuació de Mateu Lahoz, molt protestat pels andalusos. Sobretot per una jugada a l'equador del primer temps que hauria pogut suposar l'expulsió de Keylor Navas. En un contraatac del Betis, el serbi Brasanac s'ha plantat davant del porter madridista, que ha envestit l'atacant del Betis en una aparatosa topada. L'àrbitre no ha assenyalat res i ha deixat seguir jugant. La polèmica jugada ha arrencat a les botes de Sanabria, amb una passada a l'espai que no ha pogut controlar Brasanac. El bot ha superat Keylor Navas, que sortia a la desesperada per intentar refusar la pilota i ha acabat topant a la frontal de l'àrea amb el rival, a qui ha fet caure amb totes dues cames.

540x306 La topada de Keylor Navas amb Brasanac al Madrid-Betis que no ha assenyalat Mateu Lahoz. / MOVISTAR PARTIDAZO La topada de Keylor Navas amb Brasanac al Madrid-Betis que no ha assenyalat Mateu Lahoz. / MOVISTAR PARTIDAZO

Al segon temps, i just abans del segon gol madridista, Piccini ha estat expulsat per part andalusa. Al minut 92, amb els verd-i-blancs amb un jugador menys però buscant l'empat a la desesperada, Keylor ha tret una mà salvadora que ha evitat el 2 a 2 definitiu.