Nadal cau als quarts de final de Cincinnati davant Kyrgios (6-2 i 7-5)

Rafa Nadal ha caigut eliminat en l'últim partit de la recarregada cinquena jornada del torneig Masters 1.000 de Cincinnati, en perdre per 6-2 i 7-5 contra l'australià Nick Kyrgios.

La victòria permetrà a Kyrgios, de 22 anys i número 23 del món, disputar la semifinal contra David Ferrer, 31 en l'ATP, que també ha donat la sorpresa després de vèncer per 6-3 i 6-3 al cap de sèrie número 3 , l'austríac Dominic Thiem. El duel amb Ferrer serà el segon que protagonitzi Kyrgios, el primer, partit de la primera ronda de l'Open dels Estats Units del 2015, el va guanyar el tennista de Xàbia.

Nadal, que tot i la derrota, la segona que pateix davant Kyrgios en els quatre duels que tots dos han tingut, serà el proper dilluns número u del món, no va poder fer el seu millor tennis després d'haver hagut de jugar en 10 hores dos partits, ja que abans havia guanyat el partit de la tercera ronda contra Albert Ramos, que havia estat suspès la nit anterior per pluja, guanyant per 7-6 (1) i 6-2.