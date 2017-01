Nadal ofereix un gran tenis i llueix mentalitat guanyadora

Rafa Nadal va accedir a semifinals de l’Open d’Austràlia en derrotar el canoner Milos Raonic (6-4, 7-6 i 6-4) en una posada en escena gairebé perfecta. En part, per la seva estratègia i per mèrit, també, de Carles Moyà, incorporat al desembre al seu equip tècnic i que el 2016 va treballar amb Raonic. El canadenc, que va tenir sis pilotes de set en el segon, va sucumbir a l’agressivitat de Nadal. Raonic era conscient que no podia retrocedir ni entregar pista a un rival que va fer menys cops guanyadors que ell i fins i tot va córrer més. Dues dades que eleven un jugador que està recuperant una fantàstica versió del seu tenis i, sobretot, la mentalitat guanyadora que ha definit la seva carrera.

“El problema de l’any passat és que necessitàvem jugar bé per guanyar. Abans, el Rafel guanyava partits sense estar al 100%”, deia dies enrere Toni Nadal, que veu en el seu nebot la disposició dels millors temps. “Ha tornat a tenir aquella mentalitat, tractarem que es consolidi”, afegia. Segurament amb aquest objectiu, entre d’altres, van fitxar Moyà, amb qui precisament va contactar Toni Nadal. Ell li va trucar per fer-li la proposta. El mallorquí s’havia desvinculat feia uns dies de Raonic i, d’entrada, li va semblar una bona idea, però necessitava parlar amb el seu amic Rafa. “Volia saber el seu nivell d’implicació. Podia imaginar-lo, però volia sentir-ho de la seva pròpia veu”, explica. I, com pensava, li va assegurar que estava disposat a sacrificar-se al màxim per tornar a guanyar Grand Slams.

De moment, torna a ser a una semifinal gairebé tres anys més tard (l’última, Roland Garros 2014) i el seu joc deixa sensacions formidables. Contra Raonic, l’actual 9è del món, va dominar i, més important, va sentir-se dominador. Un signe de la fam, la il·lusió i l’ambició que les dues últimes temporades, per diversos motius, s’havien difuminat. El 2015 per problemes mentals, d’ansietat, i el 2016 per molèsties físiques i lesions.

Un inici en plena forma

Aquest 2017, certament, no podia arrencar millor. “Hem entrenat molt per arribar-hi en aquest estat de forma”, remarcava Rafa Nadal després dels quarts de final. I Raonic el subratllava: “No l’he pogut treure de la pista en cap moment. Ha sigut més consistent i ho ha fet tot millor que jo”, deia el jugador canadenc. Amb la victòria, Nadal en suma 50 a l’Obert d’Austràlia, el quart jugador en l’era Open rere Roger Federer (85), Novak Djokovic (58) i Stefan Edberg (56). Ara, el talentós i irregular búlgar Dimitrov és l’últim examen abans d’una altra final, la seva 21a, de Grand Slam. El seu primer títol, però, ja l’ha conquerit: tornar a disfrutar del tenis i comprovar que pot lluitar per tot.