10 noms per recordar el 2016 esportiu

Un any amb Jocs Olímpics és un any amb els millors inputs concentrats en 16 dies. És temptador reduir-ho tot a l’activitat que va fer de Rio de Janeiro l’epicentre esportiu a l’agost, però el 2016 no tan sols serà recordat per algunes medalles històriques, sinó que també és l’any en què s’han retirat ídols a la NBA i al ciclisme, s’ha descobert una trama de dopatge sense precedents, un club modest s’ha alçat a la Premier i s’ha plorat en un enterrament il·lustre i un de tràgic. Es tanca un any intens.

Mireia Belmonte

Després d’un esprint agònic, la nedadora badalonina va imposar-se en els 200 m papallona per penjar-se al coll una medalla d’or olímpica que se li havia resistit als Jocs de Londres. Mireia Belmonte va marxar de Rio amb un bronze en els 400 m estils, el mateix botí que va endur-se el piragüista Saúl Craviotto, un dels olímpics amb millor palmarès. L’esport català també va celebrar l’èxit en dobles del tenista Marc López (or), de Joel González en taekwondo (bronze) i del bàsquet femení (plata) i masculí (bronze).

Richard McLaren

Però seguir de prop els Jocs Olímpics enguany no ha pogut ser exclusivament fer atenció al rendiment dels esportistes, perquè un exhaustiu informe del doctor Richard McLaren, publicat en dues tongades, va destapar un sofisticat programa de dopatge a Rússia que va deixar molts atletes d’aquesta nacionalitat fora de la cita olímpica. L’escàndol derivat de l’informe encara dura perquè, tot i que molts funcionaris admeten els casos, el govern rus nega les evidències.

540x306 Kobe Bryant / AFP Kobe Bryant / AFP

Kobe Bryant

La gran estrella dels Lakers, de 37 anys, va jugar el seu últim partit el 14 d’abril contra els Utah Jazz i va acomiadar-se de l’Staples Center amb una exhibició: 60 punts per dir adéu a una carrera llegendària a la NBA. Va ser un dels noms que han plegat enguany a la millor lliga de bàsquet, a més de Tim Duncan i Kevin Garnett.

Purito Rodríguez

El 2016 ciclista potser recordarà més l’escena en què Chris Froome corria per perdre el mínim temps possible després d’una punxada al Tour de França, però la notícia catalana és la retirada del ciclisme professional de Joaquim Rodríguez, el Purito. Va fer un intent de tornar a la competició, a les files de l’equip Bahrain-Merida, però finalment al desembre va anunciar que no té energia per tornar al 100%. Els últims dies de l’any també baixa de la bicicleta Bradley Wiggins.

Johan Cruyff

La mort de l’holandès el 24 de març, en plena Setmana Santa, va remoure les essències del barcelonisme i del futbol mundial. L’extècnic i exjugador va morir als 68 anys, deixant un llegat futbolístic immens.

Luis Salom

El pilot mallorquí va perdre la moto al revolt 12 del circuit de Montmeló, en la segona sessió d’entrenaments lliures, i va morir a les 16.55 h del 3 de juny. Va ser la pàgina negra d’una temporada de motociclisme que es va coronar amb la victòria, abans del previst, de Marc Márquez a MotoGP. El francès Johann Zarco a Moto2 i el sud-africà Brad Binder a Moto3 van ocupar els altres primers calaixos dels podis mundials.

Cristiano Ronaldo

La recent Pilota d’Or de la revista France Football va premiar l’any més exitós en títols del davanter, amb la Champions del Madrid i l’Eurocopa amb Portugal. El golejador ha acabat coronant-se al Mundial de Clubs.

540x306 BILES L’esportista del segle XXI / IAN MACNICOL / GETTY IMAGES BILES L’esportista del segle XXI / IAN MACNICOL / GETTY IMAGES

Simone Biles

En condicions normals, els noms d’Usain Bolt o Michael Phelps, altre cop dominadors a la pista i a l’aigua olímpica, liderarien el rànquing, però una gimnasta nord-americana de 19 anys va robar-los portades a Rio. Les acrobàcies poderoses de Simone Biles van fregar la perfecció amb quatre ors i un bronze i van rescatar el record de la perfecta Nadia Comaneci.

Leicester

Amb un pressupost més que modest, el Leicester va sorprendre tothom i va proclamar-se campió de la Premier League. Va resistir la pressió d’unes últimes jornades en què tots esperaven la seva ensopegada, però una derrota del Tottenham contra el Chelsea va donar-li un títol que ha esperonat el futbol europeu: es busca el nou matagegants per al 2017.

Chen Yansheng

El 2015 es va tancar amb un nom i una data clau i va ser al gener quan l’Espanyol va posar cara al seu nou propietari: Chen Yansheng. Sota el seu mandat, reforçat al tram final, el club blanc-i-blau va fent net dels deutes i ha renovat la seva autoestima esportiva, amb un projecte que ha tornat a il·lusionar l’RCDE Stadium.