Òscar Perarnau tornarà a l'Espanyol com a director general esportiu

El poder de convicció de Chen Yansheng tornarà a quedar demostrat amb el retorn a l’ Espanyol, en les properes hores, d’un dels seus fills pròdigs. Es tracta d’ Òscar Perarnau, treballador del club durant 19 anys, els últims cinc entre el 2012 i el gener de 2016 com a director esportiu. L’home dels miracles amb economies de guerra es va reunir aquest dimarts amb el propietari xinès, que en una extensa conversa que va durar diverses hores li va expressar el seu desig que tornés a formar part d’un club que va abandonar per “una qüestió personal”. Chen i Òscar, de fet, havien mantingut bona relació fins i tot després de la sortida del segon.

Segons ha pogut saber l’ARA, l’acord pel seu retorn encara no està tancat, però sí encarrilat, i ara s’està acabant de treballar en els darrers serrells. Perarnau tenia altres ofertes, algunes de l’estranger, però la que li ofereix l’Espanyol pesa més pel component esportiu i sentimental. Tornaria per ocupar un nou rol dins l’organigrama periquito, el de director general esportiu, un càrrec que serviria d’enllaç entre el consell d’administració i les altres dues figures encarregades de l’apartat esportiu, el director esportiu, Jordi Lardín, i el tècnic, Quique Sánchez Flores. No doblaran funcions ni es trepitjaran competències, sinó que es complementaran per ser més eficients. Amb ells dos es planificarà la plantilla del curs vinent. A més, supervisarà el primer equip al femení, passant pel futbol base, una nova estructura mèdica i, fins i tot, les acadèmies internacionals. Un home més de confiança més per a Chen que, alhora, representa al cent per cent l’ADN periquito.