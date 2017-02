Philipp Lahm, el més llest de la classe

Quan un dels millors futbolistes de la història d’un club com el Bayern anuncia que es retira, un sempre s’imagina que ho fa de manera solemne, acompanyat dels dirigents i dels companys de vestidor. Però Philipp Lahm es va limitar a sortir al pas d’una filtració al setmanari Sport Bild, que dimarts va divulgar la notícia mentre estava en joc el partit de Copa contra el Wolfsburg. En acabar el matx, el president del Bayern, Uli Hoeness, va haver de reaccionar aclaparat davant les televisions i es va moure en el terreny de les especulacions, sense confirmar que el capità de l’equip hagués notificat que no seguiria al club més enllà del juny. Però poc després Lahm el va deixar glaçat en deixar clar que no només penja les botes, sinó que rebutja incorporar-se al Bayern com a director esportiu.

Lahm, de 33 anys, justifica que es retira un any abans del que té firmat per contracte perquè com a capità no es pot permetre baixar de rendiment ni als entrenaments ni als partits. Ara sap que fins al juny pot donar el màxim, però més enllà ja no. Així que la seva decisió és exemplar.

Alhora demostra que, com li va dir Guardiola, és el més llest de la classe. Lahm vol prendre distància, acabar-se de formar en la gestió esportiva, dedicar-se a les seves empreses i esperar el seu moment. Sap que és una llegenda del Bayern i vol marcar les seves condicions. Al capdavall, ell necessita menys el Bayern que el Bayern a ell. El club va boig per trobar un director esportiu des que l’estiu passat Matthias Sammer va presentar la dimissió.

Hoeness i el president de la directiva, Karl-Heinz Rummenigge, van admetre que el rebuig de Lahm els va causar “sorpresa”, una paraula que és un eufemisme de malestar.

La qüestió és que darrere del cas Lahm es destapa una lluita de poder al Bayern. Des que va tornar a la presidència del club al novembre, aclamat per la massa social, després d’haver passat per la presó per un delicte fiscal, Hoeness continua amb el seu estil patriarcal de sempre. Però la crítica diu que als 65 anys està més centrat a reparar la seva reputació que no pas disposat a trobar qui podria ser el seu successor. Lahm, al seu torn, no només aspira a la direcció esportiva sinó a tenir com a mínim un lloc a la junta directiva per tenir més pes en les decisions del club, cosa que Hoeness li va denegar. Al Bayern hi ha marro. És un club que habitualment cuida excel·lentment les seves llegendes i les portes per a Philipp Lahm sempre estaran obertes. En algun moment l’etapa de Hoeness i Rummenigge com a mandataris s’acabarà. Llavors arribarà el torn del jugador “més intel·ligent” que ha entrenat mai Josep Guardiola.