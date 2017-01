Quique Sánchez Flores: "El meu propòsit per al nou any és que no ens conformem amb res"

El tècnic blanc-i-blau Quique Sánchez Flores manté intacte l'optimisme amb el qual va arribar a l'estiu a l'Espanyol. Després d'un sobtat atac de riure previ a la primera roda de premsa d'aquest 2017, el preparador madrileny ha fet la seva particular carta als reis: "Vull que no ens conformem amb res, que seguim creixent i transmetent als aficionats, mantenir la connexió amb ells i créixer, alhora que anem definint el model i l'estil".

Quique procura focalitzar-se en les sensacions que li transmet el grup més enllà d'una ratxa de resultats negativa com la que va viure l'equip per tancar el 2016, amb derrota al derbi i eliminació contra l'Alcorcón. "No hem de tornar sobre els passos que es van fer a principi de curs, tot són fases que anem explicant per convèncer, i refusem la idea de ser un club conformista: un cop assolit l'objectiu cal seguir endavant".

El primer duel de l'any, contra el Deportivo, serà un test per veure com arriba l'equip després dels dos últims entrebancs. "Ens pressionarà, arriben en un bon moment. Saben dominar el partit, retenen bé la pilota i tenen jugadors que desequilibren en l'un contra un", ha comentat l'entrenador madrileny.

El tècnic no podrà comptar amb els lesionats Diego López, Leo Baptistao ni Javi López, així com amb Pape Diop, convocat pel Senegal per disputar la Copa d'Àfrica, i Álvaro Vázquez, absent per "decisió tècnica". "No és ben bé un càstig, l'hem tractat com a un més", ha ampliat el tècnic sobre la seva absència, fent referència a l'episodi que va viure contra l'Alcorcón, quan el va expulsar de la banqueta en fer un gest que no li va agradar. El seu lloc a la llista l'ocupen Andrés Prieto, Marc Navarro, Víctor Álvarez i Salva Sevilla. Per primer cop aquest curs, el tècnic convoca cinc jugadors amb fitxa del filial: Marc Roca, Aarón Marín, Marc Navarro, Melendo i Andrés Prieto.

Sobre el mercat, Quique ha insistit que "acudir al mercat d'hivern és un símptoma que les coses es van fer malament a l'estiu", i tot i que ha reconegut que han "pensat i vist opcions", només actuaran si es produeix "cert moviment". La direcció esportiva, per tant, està preparada en cas que arribi alguna proposta raonablement bona.