Quique Sánchez Flores: "És necessari que en un temps Cornellà aclapari als rivals"

Una cita de pes com la visita de l'Atlètic necessita del suport de l'afició. El factor Cornellà-El Prat és fonamental com a revitalitzador d'un projecte que, segons el tècnic espanyolista Quique Sánchez Flores, "està creixent i hi està havent un efecte positiu que ha d'anar més pel que fa a la connexió i l'afluència". L'entrenador madrileny té clar que primer ha de ser l'equip qui doni motius als aficionats per acudir al camp, i espera que en els propers anys l'estadi "aclapari als rivals". També ha recordat unes paraules que li va dir José Emilio Santamaría en el seu homenatge: "Treballem per la felicitat d'aquesta gent".

El tècnic ha advertit que espera un partit diferent del que es va viure al Vicente Calderón, que va acabar amb empat sense gols. "Els jugadors intueixen que serà un partit diferent. Estàvem buscant una identitat pròpia, però en un moment rocós en defensa. Intentarem tornar a competir bé, sent un equip seriós", ha comentat Quique, que ha lloat el proper rival dels blanc-i-blaus: "És un equip bastant indestructible i poderós que s'ha fet fort a Espanya i Europa. Han recuperat l'estil més fort defensivament, però nosaltres també estem més confiats". I ha avançat la recepta que proposaran els seus homes: "Cal jugar-los amb intensitat, cara a cara i buscant-lo en zones on estigui incòmode, encara que manegen molts registres".

Baptistao és un dels principals dubtes per aquest partit. El brasiler ha entrat en la llista de 19 convocats, però fins les proves que se li faran el mateix dissabte pel matí no es decidirà si acaba entrant en la convocatòria definitiva. El tècnic ha avançat que " està bastant bé", però vol esperar a decidir fins a última hora. A la llista no hi són Álvaro Vázquez ni Víctor Álvarez.