Recollir ampolles per poder menjar

Set anys després de disputar 24 segons en un partit jugat al Nou Congost entre el Manresa i el Barça, Albert del Hoyo està vivint un malson a Alemanya. El seu equip, el Westfalen Mustangs, l’ha tingut tota la temporada vivint en condicions infrahumanes i li deu molts diners. El seu relat, que va ser publicat per l’ARA divendres, és esfereïdor.

“Vaig arribar a l’agost amb tota la il·lusió del món, era el primer any que jugava fora de Catalunya i estava realment emocionat, però a la pretemporada van començar a sorgir els primers problemes. Suposadament havíem de viure en uns mobilehomes individuals, però anàvem passant d’hotel a hotel. Uns companys van estar vivint en una casa de refugiats que estaven intentant fugir de la guerra de Síria. Les condicions eren infrahumanes: l’aigua sortia marró i la casa feia mala olor. A més, era a 30 quilòmetres de la ciutat on ens entrenàvem i s’havien de pagar la gasolina de la seva butxaca”, recorda Del Hoyo.

“Durant tot l’any hem vist marxar companys inexplicablement. Dos jugadors van ser expulsats de l’equip durant la pretemporada i encara no sabem per què. A alguns els van fer fora durant la temporada. Eren acomiadats pel simple fet de no estar a l’altura, sense rebre res a canvi”, explica el jugador manresà, que de tant en tant encara es posa el vídeo del seu efímer debut a la Lliga Endesa.

El Westfalen Mustangs ha tingut molts problemes de pagament durant tota la temporada. “El primer sou va arribar tard. Els altres van anar venint, però a partir del desembre les coses van anar a pitjor, i rebíem la meitat del sou. El fet de no cobrar el nostre salari ens feia malviure, recollíem ampolles per aconseguir alguns euros extres i poder comprar menjar. A Alemanya et donen 25 cèntims d’euro per cada ampolla que recicles”, diu.

“Un cop acabada la temporada ens van comunicar a través del Facebook que no cobraríem el que ens devien perquè el principal patrocinador [Pflüger] havia rescindit el contracte. Es van declarar insolvents”, relata Del Hoyo. “Van intentar fer-nos fora del pis amb insults i empentes”, afegeix el jugador, que està lluitant amb tres companys més per demanar justícia. “Ens hem estat informant i són molts els jugadors i altres persones que han sofert abusos d’aquest club. Ho volem aturar”, resumeix. El cas, que ha sigut traslladat a l’ambaixada espanyola, ens recorda l’amarga cara B de l’esport.