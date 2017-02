L'Sporting es queda sense hotel a Barcelona per culpa del Mobile World Congress i dormirà a San Esteve Sesrovires

L' Sporting de Gijón no ha trobat hotel a Barcelona per culpa del Congrés mundial de telefonia mòbil (MWC) i abans de jugar aquest dimecres al Camp Nou haurà de descansar a Sant Esteve Sesrovires.

L'equip asturià volarà aquest dimarts cap a Barcelona, però no han trobat hotel a la ciutat per culpa de la demanda i els preus provocats per aquest congrés, que del 27 de febrer al 2 de març se celebra a la capital. Normalment, l'Sporting dorm a l'hotel NH Sants, però ara ho farà a l' Hotel Golf Barcelona, a la carretera entre Martorell i Capellades.