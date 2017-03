"Tots amb l'equip", el 'tifo' del Barça per intentar la remuntada contra el PSG

Malgrat que la UEFA xifri en un 0% les opcions del Barça de remuntar l'eliminatòria de vuitens de final de la Champions contra el PSG (analitzant els precedents, fins ara no hi ha hagut mai cap equip que hagi capgirat un 4-0 al partit de tornada), el conjunt blaugrana espera crear un ambient de caliu al Camp Nou de cara a dimecres (20.45 h, BeIN Sports) per tal d'intentar, si més no, acostar-se a una gran gesta.

Per això, el club repartirà 80.000 banderetes per dotar de color l'inici de partit, i també desplegarà un 'tifo' gegant a la grada lateral, com ja s'ha fet en anteriors partits, com en el comiat de Xavi Hernàndez o en la celebració de la Pilota d'Or de Messi, en què es podrà llegir el missatge "Tots amb l'equip".

D'altra banda, està previst que a la grada d'animació, a la zona baixa del gol nord, es mostri un altre 'tifo' per animar l'equip en aquest partit de Champions. En el partit contra el Celta ja es van començar a mostrar missatges de suport a l'equip amb el lema #JoHiCrec.