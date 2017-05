Un Bota d’Or i Pitxitxi amb la cara trista

Quan Lionel Messi va agafar la pilota en l’últim minut del partit, es va esmunyir entre dos rivals i va marcar un gol preciós, el Barça va aconseguir el seu 116è gol en Lliga aquesta temporada. El club blaugrana mai havia fet tants gols en una temporada a la Lliga, i va superar la marca de 115 gols de la temporada 2012/13, quan Tito Vilanova era a la banqueta. “Hem barrejat grans dies amb altres que no ho han sigut”, va dir Andrés Iniesta sobre una temporada en què el Barça acaba com a màxim golejador i el trident també ha fet feina, liderat per un Lionel Messi que, amb 37 gols, es va proclamar màxim golejador i va guanyar així el premi Pitxitxi per tercera vegada, per davant, precisament, de Luis Suárez.

Per a Messi va ser una nit estranya. El primer temps no va estar gens còmode i a la segona va veure com Yoel aturava un llançament de penal seu. A més, el Madrid anava guanyant a la Rosaleda i tothom sabia que ser campió era improbable. Luis Suárez, que també va aconseguir fer un gol per acabar segon al podi de màxims golejadors, per davant de Cristiano, també va fer-se un fart de fallar gols en un tancament de temporada al Camp Nou estrany. Messi, però, no va defallir, va marcar el segon penal xiulat a favor del Barça i en l’última jugada va fer el seu segon gol de la nit, el 37è, un gol que gairebé no va celebrar i amb el qual tancava una Lliga en què acabava com a màxim golejador cinc anys després de l’última vegada, la temporada 2012/13, quan també va guanyar la Bota d’Or com a màxim golejador de les lligues europees. De fet, cada any que Messi ha sigut màxim golejador, també ha sigut Bota d’Or. I aquesta temporada no ha sigut una excepció: ha superat el davanter holandès de l’Sporting de Portugal Bas Dost, que ahir va fer tres gols i s’ha quedat en 34, per davant d’Aubameyang, del Borussia de Dortmund, autor de 31 gols, i de Lewandowski, del Bayern, amb 30. Cinquè ha quedat Luis Suárez, empatat amb Harry Kane, del Tottenham, amb 29.

Bartomeu: “Messi renovarà”

Messi va jugar l’últim partit de la temporada al Camp Nou i en va marxar amb la cara trista per no haver pogut guanyar la Lliga. I ho va fer quan encara no ha renovat. El president Josep Maria Bartomeu, però, va voler enviar un missatge de tranquil·litat al final del partit contra l’Eibar: “El Barça i Messi són inseparables. Aquí en Leo ha fet coses increïbles... Què podem dir d’ell? Tenir-lo és un privilegi. Ha guanyat el premi de màxim golejador i també la Bota d’Or. Ha sigut una temporada en què hem trencat el rècord golejador en una Lliga, i estem molt contents perquè seguirà al Barça”, va dir el president, que confia poder anunciar l’acord de renovació en els pròxims dies.