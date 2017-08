Dembélé serà el fitxatge més car de la història del Barça

Josep Maria Bartomeu sortia amb una rialla del Fòrum Grimaldi de Mònaco, on va participar en el sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions. El president blaugrana, que havia arribat també per participar en una reunió de l’ECA, l’Associació de Clubs Europeus, va liderar la delegació que va reunir-se amb els dirigents del Borussia Dortmund presents a Montecarlo. A la reunió es va tancar l’acord per incorporar Ousmane Dembélé, el jove francès que fins ara jugava al club alemany.

Després que la direcció esportiva i Ernesto Valverde deixessin ben clar que la prioritat era reforçar l’atac blaugrana, i no pas el mig del camp, Bartomeu i Pep Segura van decidir intentar desbloquejar la situació de Dembélé. El club tenia dues carpetes obertes, la del francès i la de Coutinho, però es va optar per prioritzar la de l’extrem del Borussia tenint en compte que ell és més jove, i ja s’ha posicionat públicament a favor d’un fitxatge que es podria signar dilluns que ve. Dembélé no ha jugat ni un sol partit amb els homes entrenats per Peter Bosz, i ara mateix es troba apartat. Dembélé, de 20 anys, ja ha fet saber al seu entorn que l’acord amb el Barça és total, després de setmanes de negociacions en què el club blaugrana no ha aconseguit rebaixar la xifra que demanava l’equip de Dortmund.

Dembélé, que signarà un contracte per a cinc temporades, es convertirà en el jugador més car de la història del Barça. I en espera de saber si aquests dies el PSG fitxa Mbappé, del Mònaco, també seria el segon fitxatge més car de la història del futbol, superat només, esclar, pel de Neymar, per qui el PSG ha pagat 222milions. Fins ara, el fitxatge més car del Barça era el de Luis Suárez, fitxat del Liverpool per 81 milions. Abans s’havien pagat 71 milions al Milan per Ibrahimovic. La xifra final de l’operació Neymar, oficialment fitxat per 57 milions, es va acabar acostant als 100 milions entre clàusules i operacions paral·leles.

Finalment, doncs, el Barça pagarà 105 milions d’euros al Borussia Dortmund, xifra superior a les primeres ofertes catalanes, però també inferior als 120 milions que el club alemany demanava com a mínim. Les negociacions, però, han acabat tancat unes variables que podrien elevar la xifra total pagada per l’internacional francès als 145 milions, variables que el Barça ha anat negociant una per una amb els alemanys.

L’acord entre les dues parts, que van haver d’acabar la reunió a l’Hotel Meridien de Mònaco per no fer tard al sorteig de la Champions, va ser gairebé total, tot i que fonts consultades per l’ARA admetien que queden alguns petits serrells dels quals caldrà acabar de parlar durant les últimes hores. Bartomeu, acompanyat pel directiu Javier Bordas, el director general Òscar Grau i el director de futbol Raül Sanllehí, va tenir temps després per trobar-se amb el representant de jugadors Jorge Mendes, i per arribar a una gala on es va fotografiar amb Leo Messi, la primera imatge del jugador i el president junts des de feia setmanes.

El Borussia Dortmund va defensar la seva posició amb contundència, amenaçant de no acceptar les ofertes per Dembélé si no s’arribava a una xifra final superior als 130 milions, fet que hauria significat tenir al francès a contracor aquesta temporada. La premsa alemanya, però, donava ahir per fet que l’acord es podria fer oficial aquest divendres.

Pendents de Coutinho

Al Barça es respirava optimisme, en considerar aquest fitxatge com una peça clau. El francès, de fet, ja era a l’agenda blaugrana fa un any, quan s’hauria pogut fitxar per menys de 25 milions, però després de la pèrdua de Neymar “qualsevol negociació s’ha complicat”, es deia des de Mònaco. “Tothom sap que el Barça ha rebut diners i que necessita reforçar aquesta posició, fet que no ha ajudat”, es deia per justificar pagar per primer cop en la història del club més de 100 milions d’euros per un jugador.

Un cop es tanqui el fitxatge de Dembélé, un jugador que ja era a la llista de reforços fa mesos, quan el club el volia fitxar a ell, així com a Verratti i Hector Bellerín, el Barça haurà de decidir com treballar el cas de Coutinho. El brasiler, que segueix sense debutar amb el Liverpool, encara no s’ha posicionat públicament sobre el seu futur. El Liverpool demana unes xifres pel brasiler similars a les que el Borussia Dortmund demana per Dembélé, fet que podria significar gastar els diners rebuts per Neymar en dos futbolistes. Des del Barça se segueix prioritzant l’arribada de Coutinho, i s’utilitza l’oferiment de l’argentí Ángel Di María, que no és una prioritat al Camp Nou, per intentar rebaixar el preu del brasiler.