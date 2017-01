Luis Enrique: "Ha sigut la millor actuació sense pilota des que estem aquí"

"Ha sigut la millor actuació de l'equip sense pilota des que estem aquí. N'estic especialment satisfet, d'això". Amb aquesta primera resposta, l'entrenador del Barça Luis Enrique ha premiat l'esforç defensiu del seu equip, que ha catalogat com a "meravellós i excel·lent", i que ha sigut determinant per derrotar el Las Palmas. Sobretot perquè ha permès "pressionar coordinadament" un rival que acostuma a tenir alts percentatges de possessió.

El tècnic considera que la golejada per 5-0 reforça "tot l'equip" i permetrà afrontar el calendari amb més garanties. "M'agrada que tots els meus jugadors se sentin convençuts que poden participar, que estiguin atents a si els toca jugar o no. Tots serem més forts", ha apuntat, recordant que el Barça "no és una ONG" i que no podrà repartir prou igualitàriament els minuts malgrat fer rotacions.

Aleix Vidal ha sigut un dels noms propis de la compareixença: "Ha fet un partit excel·lent. Li treu la raó a l'entrenador, i me n'alegro molt. S'ha entrenat molt bé en els últims mesos i ha demostrat que està al nivell de competir bé. És un portent físic", ha analitzat. De l'ex del Sevilla, ha afegit que "té gol" i li ha apuntat deures "en l'apartat defensiu". "Ha de seguir millorant, com tots".

Preguntat per André Gomes, ha elogiat que aporti "moltes coses" i ha aplaudit el seu procés d'adaptació, fins ara. "Té totes les condicions per ser jugador d'aquest equip. Avui potser ha tingut més arribada, que és una de les seves característiques, però això és una evolució".