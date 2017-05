El Madrid, especialista en Lligues sense Pitxitxi ni Zamora

Gairebé tots els campions de Lliga d’aquest segle han necessitat tenir en plantilla el golejador o el porter més en forma per endur-se el títol. Tots, excepte el Reial Madrid. L’equip blanc és l’únic club, des del 2000, que s’ha proclamat campió sense haver-se endut els trofeus Pitxitxi o Zamora. Els títols del València, per exemple, van anar lligats a la sobrietat de Cañizares; els del Barça en l’última dècada, a Eto’o, Messi o Valdés, i el de l’Atlètic va segellar-lo Courtois. Però el Madrid ha celebrat dos dels seus cinc títols en els últims 16 anys sense liderar els rànquings individuals, com pot tornar a passar aquest curs.

És una història coneguda a la Castellana. El curs 2002/03, van rodejar la Cibeles malgrat que cap madridista va dominar més l’àrea que Roy Makaay, davanter del Deportivo, ni Pablo Cavallero, guardià del Celta. Més recentment, en l’última temporada de Pep Guardiola, els premis individuals per a Messi i Víctor Valdés van quedar deslluïts perquè, al Bernabéu, els blancs celebraven un títol de Lliga que el Barça no havia sabut guanyar tot i les xifres dels seus homes a les porteries.

2002/03 Temporada El Madrid va guanyar la Lliga, però Roy Makaay va ser el màxim golejador i Pablo Cavallero, el millor porter.

És una situació paral·lela a la que es viu en l’actualitat, en què també coincideix que s’està tancant l’era Luis Enrique a la banqueta del Barça. A dues jornades del final, Leo Messi i Marc-André ter Stegen lideren les taules de màxim golejador i de porter menys batut. L’argentí porta més d’un gol per partit (35 en 32 partits), mentre que l’alemany n’ha encaixat 30 en 34 (0,88) i és qui acumula el millor coeficient. En el cas de l’alemany, però, la dada quedarà superada per l’eficàcia de Jan Oblak, que acabarà amb més bon coeficient (0,69, ara mateix) quan completi les dues jornades que li falten per arribar a les 28 que exigeix el premi. El Pitxitxi de Messi no està amenaçat, perquè Luis Suárez queda lluny, amb 26 gols en 32 partits. El màxim golejador madridista serà Cristiano Ronaldo, autor de 20 dianes. El seguiran Morata, amb 15, i Isco, amb 10.

Els duels directes

Comparar xifres amb el rendiment del Madrid pot fer mal al barcelonisme si, finalment, no es produeix l’ensopegada que s’espera. El Barça ha marcat 12 gols més que el Madrid (108-96) i n’ha encaixat 5 menys (34-39), i amb un partit més jugat. La comparativa es fa encara més sagnant si es miren els resultats contra els equips més potents del campionat. Contra els cinc primers classificats, el Barça ha sumat 18 de 24 punts possibles, el doble que un Madrid que, a banda dels clàssics, ha ensopegat al Pizjuán i contra el Vila-real i l’Atlètic de Madrid a casa.

13 Punts Contra l'Alabès, el Betis, el Dépor i el Màlaga, el Barça ha sumat només 11 punts de 24 possibles. El Madrid va camí de fer ple.

La diferència que pot fer campió el Madrid serà el botí acumulat en els duels contra els rivals teòricament assequibles, com l’Alabès, el Betis, el Deportivo o el Màlaga, els pitjor enemics del Barça aquesta temporada. Mentre que els blaugranes s’han deixat 13 de 24 punts pel camí, el Madrid va directe al ple de punts si tanca el campionat amb victòria a la Rosaleda -serà l’última cita, el 21 de maig-. No li tornarà a caldre res més.