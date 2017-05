Piqué reclama el VAR: "LaLiga no ha estat a l'altura"

"La conclusió d'aquesta Lliga és que el VAR és obligatori. LaLiga no ha estat a l'altura", explicava Gerard Piqué des de Sant Guim de Freixenet. El central blaugrana ha assistit a la inauguració d'un Cruyff Court a la localitat lleidetana –on estiuejava de petit, a casa de la seva àvia– i ha aprofitat per fer balanç de l'actualitat blaugrana i de la temporada.

El tema més sucós, l'arbitral. Per a Piqué, l a Lliga "no" s'ha perdut pels àrbitres tot i que "es poden fer moltes valoracions". El que sí que té clar és que calen més ajudes al col·lectiu. I el VAR (el videoarbitratge) és la peça clau. "LaLiga no ha estat a l'altura. Ja ho vaig dir en un partit i em van multar, però em van acabar donant la raó seguint amb el mateix nivell. [El VAR] trauria pressió als àrbitres. Com més ajuda tinguin, millor per ells. El VAR és necessari i obligatori".

D'altra banda, ha insistit que els jugadors del Madrid, i en concret Carvajal, no s'han de disculpar pels insults durant la celebració del títol de Lliga, la matinada del dilluns. "Tot i que és un insult, és una frase feta i tots l'utilitzen. No ho considero ni un insult. Va ser un moment d'eufòria i ho trobo normal. Conec Carvajal, jugo a cartes amb ell, és un bon tipus. Em va enviar un missatge i li vaig dir que no calia que es disculpés. A vegades ho fa un, a vegades un altre".

Preguntat sobre la temporada, Piqué ha dit que "no és un fracàs" tot i que "tampoc és la que haguéssim volgut i somiat". Al Barça li queda encara la Copa, que juga dissabte contra l'Alabès. "És un partit important i significaria jugar una altra competició. Un títol més és positiu però hauria pogut ser millor. Crec que el Barça pot aspirar a més".

Finalment, Piqué no ha volgut entrar a valorar el possible fitxatge de Valverde ni la detenció de l'expresident Sandro Rosell; i ha explicat que ja està "millor" dels problemes estomacals. "No us recomano els dies que he passat perquè ha estat un desastre. Però ja estic millor".