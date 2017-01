Luis Enrique i el substitut de Busquets: "Hi ha diferents opcions. Tinc tots els cromos de l'àlbum"

Luis Enrique ha valorat la victòria del seu Barça a domicili davant l'Eibar (0-4): "Crec que hi ha hagut moltes coses positives. Ens ha costat durant el primer tram de partit, especialment per la pressió del rival. Després ens hem imposat i hem millorat. Marxem amb un gran resultat després d'un bon partit. Dona la sensació que sempre que trepitgem aquesta gespa hem d'esforçar-nos al màxim per endur-nos els tres punts", ha comentat.

L'entrenador ha destacat l'actuació dels seus jugadors: "M'ha agradat molt Rakitic, Arda o Denis, per exemple. Tenim moltes opcions al mig del camp. El tenim molt ben cobert. El duel d'aquesta jornada ens ha permès repartir minuts a jugadors que no els han tingut últimament. I també poder donar descans a d'altres que n'han jugat més", ha destacat.

En termes generals, l'asturià està satisfet, però creu que el moment de l'equip es pot millorar. "El balanç és bo. Lluitem per tots els títols. Sempre és millorable, però. Encara no hem signat una ratxa de victòries consecutives àmplia. Intentem trobar bones sensacions per poder aconseguir-la. Si és així, guanyarem confiança i sumarem resultats més positius", ha dit

Sobre la lesió de Sergio Busquets, que pateix un esquinç de lligaments, ha dit que "sembla que finalment no serà molt greu". Sense l'internacional amb l'Espanya, Luis Enrique ha dit que pot utilitzar "Sergi Roberto o Mascherano en la seva posició, entre d'altres": "Ja ho pensaré. Tinc tots els cromos de l'àlbum", ha afegit.

Rakitic, satisfet i exigent

El migcampista Ivan Rakitic, aquesta jornada titular, s'ha mostrat satisfet amb la seva actuació: "Ens ha costat a l'inici, però crec que és normal. L'Eibar juga bé a casa, es fa fort. Hem tingut la confiança necessària per millorar i fer el nostre joc. Tots volem fer-ho bé quan sortim al camp. I més quan algun company es lesiona. Som una família. Tots lluitem per tots. Hem d'estar preparats per a tot. Sempre vull jugar i ajudar l'equip", ha comentat.