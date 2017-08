Valverde: "Hi haurà canvis a l'equip"

Ernesto Valverde ha sortit seriós a la sala de premsa del Camp Nou, gairebé una hora després del xiulet final de l'anada de la Supercopa d'Espanya contra el Reial Madrid (1-3). El tècnic basc mostra optimisme amb el rendiment de l'equip i les sensacions que desprèn: "Per dir-ho d'alguna forma, en línies generals ha sigut un partit disputat. Ells tenen un mig del camp fort i creaven perill al contraatac, amb espais", ha apuntat.

"El marcador és molt ampli. Han jugat fora de casa i han fet tres gols, però nosaltres hem fet un bon partit, hem tingut les nostres opcions. Hem tingut la desgràcia de fer-nos un gol i quan teníem el partit empatat, en dues contres, ens han fet dos grans gols. Hem d'acceptar-ho. Hem de continuar, no n'hi ha prou d'arribar a la porteria rival i crear ocasions. N'hem tingut unes quantes. Contra el Madrid, quan estàs bé, no et pots relaxar. Si tu no acabes la jugada, l'acabaran ells", ha explicat.

El tècnic basc accepta la realitat de la derrota, les conseqüències morals, però reitera que s'ha de mirar endavant: "És una derrota que no ens agrada. No ens agrada perdre, especialment contra el Madrid i quan t'estàs jugant un títol. Crec que podem rescatar coses del joc. Quan guanyem tampoc ens hem d'obsessionar amb el resultat. És cert que el resultat és advers i que lògicament el rival és més favorit que nosaltres. Però hem de jugar el segon partit. Les coses mai s'acaben després d'una victòria ni d'una derrota. L'equip està tocat després d'una derrota així, però és una qüestió de temps per afrontar el següent duel amb garanties. És una derrota, hem de mirar endavant", ha comentat.

Sobre el partit de Gerard Deulofeu, Valverde ha dit que és un jugador "que encara, que té bon xut". "Cada partit és un examen per a tots: els davanters, l'entrenador, el porter. Som el Barça, volem tenir el millor equip. Fins al 31 d'agost el mercat està obert per incorporar jugadors. A mi no m'agrada parlar d'això, tot i perdre. Hi haurà canvis a l'equip. Veure porteria no és una qüestió d'acumular molts jugadors de perfil golejador. Hem de buscar organització. Tenim jugadors que creen situacions de gol. No tinc la sensació que ens falti gol", ha afirmat, fent referència a possibles arribades.