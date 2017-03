La pissarra del Dépor-Barça

Després del desgast emocional de la remuntada contra el PSG, era inevitable que el Barça no exhibís la millor versió a Riazor. Li ha faltat ritme de circulació i profunditat al primer temps, i concreció dels atacs al segon. L'actuació no ha sigut suficientment imponent com per treure la fe a un Deportivo que s'ha fet fort en defensa i ha anat trobant les transicions necessàries per endur-se el partit en dos córners (2-1). El desig fins al final, aquest cop, no ha obtingut recompensa.

Anem als plantejaments. Les absències de Rafinha i Neymar obligaven a canvis en l'alineació i Luis Enrique ha apostat per Arda Turan com a carriler esquerre i Denis Suárez com a home obert a la dreta. Sergi Roberto s'ha ubicat d'interior dret. Al davant, el Barça s'ha trobat un Dépor sòlid defensivament que l'esperava amb un 4-2-3-1.

540x306 El Barça repeteix 3-4-3 i el Dépor espera en un 4-2-3-1 El Barça repeteix 3-4-3 i el Dépor espera en un 4-2-3-1

Però no era un 4-2-3-1 qualsevol. Era un dibuix especialment dens per dins, taponant Busquets i amb les primeres tres línies de pressió molt tancades per deixar una única via de progressió al Barça: els carrils exteriors.

540x306 Pepe Mel tanca l'equip per dins i allibera les zones exteriors Pepe Mel tanca l'equip per dins i allibera les zones exteriors

I per allà, el Barça no ha trobat la fluïdesa d'altres actuacions des del canvi de sistema. En alguns moments, perquè la passada exterior, tot i ser neta, era tan arriscada que deixava despullat l'equip. Hi havia massa distància entre el central (Mascherano, en aquest exemple) i el carriler (Denis).

540x306 Però jugar per fora té riscos, sobretot per la distància que separa central i carriler Però jugar per fora té riscos, sobretot per la distància que separa central i carriler

Quan s'aconseguia la connexió, a més, no només no s'ha trobat una situació d'avantatge sinó que el carriler tenia poques possibilitats d'èxit per les ajudes defensives gallegues. Gairebé sempre estava en inferioritat.

540x306 I algunes recepcions del jugador exterior és en desavantatge I algunes recepcions del jugador exterior és en desavantatge

El Barça ha repetit els mecanismes habituals per aportar-hi solucions, com les ruptures de l'interior o del punta, però tampoc s'ha desencallat la situació.

540x306 El Barça busca ruptures per desencallar les opcions per fora El Barça busca ruptures per desencallar les opcions per fora

El ritme de circulació no era prou elevat com per fer patir el Deportivo, còmode amb unes basculacions que, a més, li estaven donant fruits. Si l'equip hagués pogut canviar l'orientació amb més rapidesa, s'hauria trobat un millor context per als jugadors exteriors.

540x306 No s'aconsegueix canviar l'orientació amb rapidesa i no s'aprofita la basculació intensiva del Dépor No s'aconsegueix canviar l'orientació amb rapidesa i no s'aprofita la basculació intensiva del Dépor

La situació s'anava complicant perquè, tot i portar el pes del partit, l'equip no trobava ocasions. I, per acabar-ho d'adobar, el Deportivo ha marcat l'1-0 que posava les coses encara més difícils. Ha durat poc, tot just un temps de descans en què l'equip ha reflexionat sobre què li calia millorar a la segona meitat per endur-se els tres punts.

Ha sortit amb les idees clares: buscant més profunditat per fora i una possessió més àgil. No ha donat temps a comprovar si s'anava millor, quan ha arribat l'1-1. Però continuava sense poder-se accedir a zones interiors. Messi continuava desconnectat. Tant, que l'argentí ha buscat oxigen a la banda dreta.

540x306 Messi, bloquejat a dins, busca oxigen amb recepcions per fora Messi, bloquejat a dins, busca oxigen amb recepcions per fora

Tampoc des d'allà ha trobat sensacions el 10 blaugrana, frustrat per la falta d'espais i pel seu poc encert en les conduccions. Ha disposat d'un últim atac al minut 93 però ha estavellat el seu xut al cos d'un defensa local.

Les substitucions de Luis Enrique han mirat de reforçar aquest pla del segon temps, amb l'entrada d'Iniesta i Rakitic per trobar més capacitat de desequilibri per dins i més profunditat per trepitjar l'àrea.

540x306 Entren Iniesta i Rakitic per trobar més visió i més ruptures per dins Entren Iniesta i Rakitic per trobar més visió i més ruptures per dins

Però no s'han finalitzat la majoria d'atacs, perquè l'equip no trobava rematadors en les centrades o fallava per la falta d'espais en l'última combinació a l'últim terç de camp. Aquesta situació ha alimentat els contraatacs del Deportivo, que se sentia capaç de trobar recompensa al seu esforç, que sabia que l'endemà de l'eufòria culer, podia ser la seva oportunitat. I, altre cop en un córner, ha arribat el seu premi. Un 2-1 que aigualeix la setmana màgica del Barça.