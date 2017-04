La ressaca dels partits de seleccions

Cada vegada que s’atura el futbol de Primera Divisió per les seleccions, a la represa apareixen seqüeles. Deixant de banda el debat sobre si aquests partits -sobretot els amistosos- serveixen realment perquè el seleccionador faci proves o la federació de torn faci caixa, és evident que els internacionals, quan tornen, estan fets pols. Han descansat poc, han fet viatges llarguíssims -alguns, transoceànics- i amb prou feines han tingut temps per preparar el partit de Lliga amb els seus equips. I d’això se’n ressent el joc col·lectiu, l’espectacle i, alguns cops també, el resultat; un fet especialment sensible a aquestes altures de la temporada i amb els títols en joc.

Messi, per exemple, va forçar la cinquena groga contra el València per estalviar-se el partit a Granada. I Luis Enrique va decidir que Gerard Piqué -que ho havia jugat tot amb Espanya- tingués directament el cap de setmana lliure i ni s’entrenés dissabte perquè “necessitava descansar”. Ja al Nuevo Los Cármenes, l’entrenador va fer més rotacions i va deixar internacionals com Umtiti o Iniesta a la banqueta. I el Barça va guanyar, però li va costar malgrat l’1-4 final. Com també li va costar al Reial Madrid contra l’Alabès, encara que el 3-0 pugui semblar el contrari. Perquè Zidane també va fer rotacions i va donar descans a tots els internacionals sud-americans, a més de Sergio Ramos.

Mentre els equips rivals tenien 15 dies per preparar els partits amb gairebé tots els efectius, els entrenadors dels equips top es veien obligats a donar descansos per por a les lesions. I els aficionats, que a Granada, per exemple, van pagar entre 100 i 400 euros per ser a l’estadi andalús, veien amb desesperació com no sempre es justificava a la gespa el preu desorbitat de les entrades.

No tinc res en contra de les seleccions, excepte que no pot jugar (almenys, per ara) la meva. Però crec necessari trobar un encaix perquè es pugui gaudir dels partits internacionals sense interferències. O això o algun dia la bombolla del futbol també farà un pet.