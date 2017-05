Ante Tomic, millor valoració que consideració

Tot i ser el tercer jugador més valorat durant la temporada regular (20,1 de mitjana), Ante Tomic no va ser escollit pels entrenadors de l’ACB entre els cinc millors pivots de la Lliga Endesa i va quedar fora del millor cinc de la competició. El croat no en va tenir prou amb els vots d’aficionats i periodistes, que el van escollir en tercera posició, i dels jugadors, que el van situar cinquè. Els tècnics van preferir Bojan Dubljevic, Giorgi Shermadini, Anthony Randolph, Aaron Doornekamp i Gustavo Ayón.

Tomic no va tenir una actuació destacada dissabte, quan va acabar amb 4 punts, 6 rebots i cinc tirs errats de set intentats. Conscients de les limitacions interiors d’un Barça Lassa que ha decidit no reforçar-se i està disputant els quarts de final amb tan sols dos pivots, els rivals del València Basket el van atacar constantment. En primer lloc per cansar-lo i, en segon lloc, per carregar-lo de faltes personals. L’única alternativa pura és Moussa Diagné, un jugador voluntariós que encara està molt verd. La resta d’opcions obliguen a jugar amb dos alers pivots alhora i a encomanar-se a l’ small ball.

“El pitjor, la imatge”

“Ha sigut un dels pitjors partits de l’any en un moment molt important de la temporada. El pitjor ha sigut la imatge, sens dubte”, va reconèixer Tomic en declaracions a RAC1.