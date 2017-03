El Barça Lassa s'aferra a l'orgull per reconduir la situació

Les tres jornades de l'Eurolliga que li queden per disputar se li faran eternes al Barça Lassa. L'equip català rep aquest divendres l' Estrella Roja al Palau Blaugrana (21 hores, Esport3 i Movistar Deportes 1) en un ambient de desmoralització col·lectiva absoluta.

"Cada partit és dur. Vam gastar molta energia dimecres i hem viatjat aquest dijous. A més, hem de jugar un altre partit diumenge, però és el nostre calendari. Ens hem d'acostumar i estar preparats", analitza Georgios Bartzokas, que dimecres va ser expulsat a Madrid. Segons RAC1, l'Eurolliga ha obert un expedient disciplinari a l'entrenador.

"De cada partit pots extreure'n lliçons. Hem de seguir endavant. L'Estrella Roja és un rival molt dur i necessitarem jugar bé pel nostre orgull", afegeix el tècnic grec, que ja treballa amb Rodrigo de la Fuente per reconstruir l'equip amb dues premisses centrals: rejovenir-lo i dotar-lo de més capacitat atlètica.

El vestidor blaugrana vol aprofitar el partit per reenganxar-se amb l'afició culer. "He de lluitar fins al final i fer la nostra feina. No sé quin ambient ens trobarem, però cada partit és important per a nosaltres, especialment els de casa. Hem d'oferir la nostra millor versió com a equip", opina Stratos Perperoglou, un dels pocs jugadors blaugranes que està exhibint un nivell acceptable en aquest tram de la temporada.

Tot i comptar amb un pressupost molt més baix, l'Estrella Roja acumula cinc victòries més que el Barça Lassa i ocupa la vuitena posició de la classificació. El bàsquet serbi viu un moment molt dolç i Belgrad acollirà la 'final four' del 2018.

“Els entrenadors de bàsquet han deixat de treballar la tècnica en benefici de la tàctica i això està afectant la qualitat del joc. La metodologia sèrbia posa l’accent en la repetició des que els jugadors són ben petits i això ajuda a fer que els joves tinguin bons hàbits de treball”, analitza Jordi Sampietro, un entrenador català que fa uns anys va fundar Belgrado Basketball, un projecte que organitza diferents activitats relacionades amb el bàsquet serbi. Nemanja Bjelica (Timberwolves), Nikola Jokic (Nuggets) i Boban Marjanovic (Pistons) competeixen actualment a la NBA, però la resta de lligues europees també tenen molts jugadors balcànics. “El motor de tot plegat és la seva passió i el treball específic de la tècnica individual, aspectes en què Sèrbia és líder mundial gràcies a la metodologia d’entrenament de la seva famosa escola de formació de jugadors. Els valors fonamentals que regeixen l’activitat són el respecte, l’esforç, la superació, la dignitat i l’esportivitat”, resumeix Sampietro.

Un altre dels aspectes que el tècnic destaca és el caràcter competitiu dels jugadors serbis. “Catalunya té una població semblant a la de Sèrbia, uns set milions. Ells són molt bons en bàsquet, però també en altres esports com el tenis, l’handbol, el waterpolo o el voleibol. Sèrbia és una escola increïble d’esportistes. Crec que l’esport és una sortida per a la gent. La genètica hi ajuda, però la metodologia d’entrenament és molt bona. Fer moltes repeticions d’un gest tècnic per intentar aconseguir la perfecció del moviment és una de les característiques de l’entrenament, una de les raons per les quals els jugadors balcànics són tècnicament molt millors que els de la resta d’Europa”, opina Sampietro.