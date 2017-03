El Barça Lassa taca la seva història

Quan encara no s’havia acabat el primer quart, els aficionats culers van començar a xiular i a treure mocadors. Ningú s’esperava una victòria del Barça Lassa contra el vigent campió de l’Eurolliga, el CSKA de Moscou, però el malson que es va viure al Palau Blaugrana va superar les prediccions més pessimistes (61-85). Caricaturitzat pel rival rus, un conjunt culer sense esma va ser humiliat i va patir una desfeta que taca la història de la secció.

Derrotat abans de començar a jugar, el Barça Lassa va dir adeu a qualsevol opció de victòria durant un primer quart en què tan sols va anotar quatre punts (4-29). L’equip blaugrana va fallar els vuit triples que va intentar i va perdre set pilotes en deu minuts dramàtics que van evidenciar totes les seves debilitats i que el van portar a protagonitzar un rècord negatiu de la història culer: la seva pitjor anotació en un període (4). Animat per la derrota del Reial Madrid, el CSKA de Moscou va donar la imatge oposada i va lluitar per assegurar-se un triomf que li permetés tornar a coliderar la competició. La diferència va ser esfereïdora.

El marcador va acabar de desmoralitzar un equip blaugrana amb poca autoestima i cap confiança. Qualsevol passada acabava a la graderia i molts dels seus llançaments ni tan sols tocaven la cistella visitant. Durant molts minuts el partit va semblar un enfrontament entre homes i nens. La diferència va arribar a ferir la sensibilitat dels espectadors locals, que van patir veient la desfeta del seu equip. Sense fer res de l’altre món i jugant caminant, el CSKA va arribar al descans doblant el Barça Lassa (24-48).

Joan Bladé, Òscar Grau, Albert Soler, Joan Carles Raventós i Rodrigo de la Fuente, que fa setmanes que defensa un discurs que no té res a veure amb la realitat, van presenciar la històrica desfeta des de la llotja. “És una vergonya el que estem fent. No donem el nivell que correspon amb la història del Barça”, va resumir Sasha Vezenkov durant unes declaracions a Movistar Deportes 1 durant el descans.

Desentès del resultat, el públic va dedicar la segona meitat a aplaudir els jugadors locals que com a mínim s’hi esforçaven, com ara els joves Sasha Vezenkov i Moussa Diagne. Els aficionats ja no somien en una inversemblant classificació per als quarts de final i es conformen veient jugadors que intenten dignificar la samarreta blaugrana. Si haguessin pogut, els seguidors culers haurien mostrat la bandera blanca al final del primer quart.

“Ha sigut una altra nit dura per a nosaltres. Ningú pot entendre com hem entrat en el partit, ha sigut desastrós. Crec que el problema és mental. Els nostres jugadors han dubtat molt i no han executat el pla de partit. No som constants ni regulars. No estem preparats per competir en aquesta Eurolliga”, va dir Georgios Bartzokas.

El Barça Lassa torna a jugar demà al Palau Blaugrana, on rep l’UCAM Múrcia. El Divina Seguros Joventut s’enfronta al Movistar Estudiantes. L’ICL Manresa, per la seva banda, visita avui el MoraBanc Andorra (21 hores, Movistar Deportes 2).