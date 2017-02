Georgios Bartzokas: “Crec que el nostre problema és mental i no físic”

Tot i els molts problemes físics que ha tingut el Barça Lassa aquesta temporada, Georgios Bartzokas té clar quina és la principal mancança de l’equip blaugrana. “Crec que el nostre problema és mental i no físic”, diu el tècnic grec, que aquest dijous (20.45 h, Esport3 i Movistar Deportes 1) recupera Brad Oleson per visitar la pista de l’EA7 Emporio Armani de Milà. L’entrenador, que ahir va fer viatjar el jove Rodions Kurucs, tindrà les baixes de Justin Doellman, Stratos Perperoglou, Joan Carles Navarro, Pau Ribas i Shane Lawal.

Tot i que la classificació per als quarts de final de l’Eurolliga està molt difícil, Bartzokas no tira la tovallola. “No m’agafo el partit de Milà com si fos la nostra última oportunitat. Com sempre dic, hem d’anar partit a partit. Guanyar és molt important per a nosaltres i no serà senzill, però som molt positius. Necessitem mantenir-nos estables i jugar bé. Cada possessió és important, sobretot a l’Eurolliga. Estem treballant en això, però algunes vegades és difícil perquè ens han faltat molts jugadors. Fins al final necessitem competir tan durament com puguem. Hem d’anar partit a partit, cada compromís és important, especialment per a la nostra confiança”, opina el 'coach'.

Bartzokas dona per bona la lectura positiva que Rodrigo de la Fuente, mànager general, va fer dissabte de la Copa del Rei. “La nostra actitud va ser molt millor a Vitòria. Amb tot el que havia passat abans era molt difícil centrar-se en els partits i d’alguna manera ho vam fer. Encara que és difícil dir-ho, per a mi hi ha conclusions molt positives de la Copa del Rei. Alguns joves van tenir un paper sòlid en el nostre equip, amb bones actuacions. Després també va ser molt positiva l’actitud de tot el club i de tot l’equip. És cert, no som gaire regulars en aquest moment, però treballant de valent durant els mesos que ens queden fins a final de temporada estic segur que acabarem jugant millor, especialment quan tornin els lesionats. Tenint en compte les circumstàncies, crec que vam jugar bé a la Copa del Rei. Vam disputar dos partits molt seriosos i estem en un bon estat d’ànim. Ens hem entrenat bé i esperem competir bé a Milà, on tindrem un partit difícil. Som positius”, recorda.